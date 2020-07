samsung smartphones under 10000: जानें, non chinese smartphones के बारे में (फोटो-सैमसंग)

samsung smartphones under 10000, best phone under 10000, made in india smartphones: आप भी खुद के लिए non chinese smartphone खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट 10 हजार रुपये है तो हम आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिलने वाले Samsung ब्रांड के स्मार्टफोन्स के बारे में जानकारी देंगे।

Indian Made Smartphones: Samsung Galaxy M01 Price in India

सैमसंग मोबाइल प्राइस की बात करें तो इस लेटेस्ट स्मार्टफोन के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 8,999 रुपये तय की गई है। सैमसंग गैलेक्सी एम01 के तीन कलर वेरिएंट हैं, ब्लैक, ब्लू और रेड।

Samsung Galaxy M01 Specifications

डिस्प्ले: डुअल-सिम (नैनो) वाले सैमसंग गैलेक्सी एम01 में 5.71 इंच एचडी+ (720 x 1560 पिक्सल) टीएफटी इनफिनिटी-वी डिस्प्ले पैनल है। आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए Samsung M01 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है। अन्य स्पेसिफिकेशन जानने के इच्छुक हैं तो यहां क्लिक करें।

made in india smartphones: Samsung Galaxy A10s Price in India

इस Samsung Mobile के 2 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8980 रुपये है। वहीं, इस फोन के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 10035 रुपये है।

Samsung A10s Features

सैमसंग गैलेक्सी ए10एस के कुछ प्रमुख फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 6.2 इंच एचडी+ इनफिनिटी वी-डिस्प्ले है। वहीं, फोन के बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप, फोन में जान फूंकने के लिए 4000 एमएएच की बैटरी मिलेगी।

non chinese mobile brands: Samsung Galaxy M11 Price in India

Samsung Mobile Price की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी एम11 के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है। वहीं, Samsung M11के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 12,999 रुपये तय किया गया है।

अगर आप 10,000 रुपये से थोड़े अधिक पैसे खर्च कर सकते हैं तो आपको 999 रुपये अधिक खर्च कर इस फोन का 3 जीबी रैम वेरिएंट मिल जाएगा। फोन के तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ब्लैक, मैटेलिक ब्लू और वायलेट।

Samsung Galaxy M11 Specifications

डिस्प्ले: डुअल-सिम (नैनो) वाले सैमसंग गैलेक्सी एम11 में 6.4 इंच एचडी+ (720 x 1560 पिक्सल) इनफिनिटी-ओ डिस्प्ले पैनल दिया गया है। आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी तक रैम और 64 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है। अगर आप इस Samsung Smartphone के अन्य स्पेसिफिकेशन जानने के इच्छुक हैं तो यहां क्लिक कर इस फोन के सभी फीचर्स जान सकते हैं।

Samsung Galaxy M10s Price in India

Samsung M10s के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,990 रुपये है। इस फोन के कुछ प्रमुख फीचर्स की बात करें तो फोन में जान फूंकने के लिए 4000 एमएएच की बैटरी, 6.4 इंच डिस्प्ले दिया गया है।

