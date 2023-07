Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy Z Fold 4: सैमसंग के दो फोल्डेबल स्मार्टफोन में जंग, जानें किसमें कितना है दम

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy Z Fold 4 Price: सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 में क्या-कुछ है फर्क…

सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 की तुलना

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy Z Fold 4: सैमसंग ने हाल ही में अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन Unpacked 2023 इवेंट में लॉन्च किए। नए सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन को ब्रैंड-न्यू हिंज और गैपलेस (Gapless) डिजाइन के साथ उपलब्ध कराया गया है। नए फोल्ड 5 में पिछले Galaxy Z Fold 4 की तुलना में क्या-कुछ अलग है। करते हैं Samsung Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Fold 4 की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में… Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4 डिजाइन नए फोल्ड 5 स्मार्टफोन को अपडेटेड हिंज मैकेनिज्म के साथ लॉन्च किया गया है। फोन फोल्ड करने पर पूरी तरह से फ्लैट रहता है और इसमें कोई गैप नहीं दिखता। सैमसंग का कहना है कि फोल्ड 5 स्मार्टफोन पिछले फोल्ड 4 की तुलना में ज्यादा स्थिर और मजबूत है। गैपलेस डिजाइन के अलावा, नई हिंज के चलते फोन की बॉडी और स्लीक है। Fold 5 की मोटाई अनफोल्ड रहने पर 6.1mm और फोल्ड रहने पर 13.4mm रहती है। पिछले फोल्ड4 की तुलना में नए हैंडसेट का वजन 10 ग्राम कम है। Fold 5 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है। फोल्ड 4 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों फोन को बनाने में Armour Aluminum का इस्तेमाल किया गया है। हैंडसेट IPX8 वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। Also Read ITR भरने की आखिरी तारीख आज, नहीं भरा तो ऐसे झटपट करें रिटर्न फाइल, पूरा तरीका Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy Z Fold 4 डिस्प्ले गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 में 7.6 इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन (2176 x 1812 पिक्सल) रेजॉलूशन और 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। गैलेक्सी फोल्ड 4 में यही डिस्प्ले सेटअप मिलता है। सैमसंग का कहना है कि फोन शॉक डिस्पर्सन लेयर के साथ आता है और यह 1750 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। वहीं फोल्ड 4 में 1000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस दी गई है। दोनों फोल्ड स्मार्टफोन में 6.2 इंच डायनिक एमोड डिस्प्ले है जो (2316 x 904 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है और इसका रिफ्रएश रेट 120 हर्ट्ज़ तक है। Also Read डब्बा टीवी को बाय! 20000 से कम में खरीदें 40 इंच स्क्रीन टीवी, जानें क्या खास Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy Z Fold 4 कैमरा गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। और गैलेक्सी एस23 सीरीज के फोन की तरह ही इस हैंडसेट में भी गेमिंग पर खास ध्यान दिया गया है। सैमसंग ने इस फोन में बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने के लिए vapour cooling chamber दिया गया है। बता दें कि फोल्ड 4 स्मार्टफोन को स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर के साथ उपलब्ध कराया गया था। Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy Z Fold 4 कैमरा गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेंसर दिए गए हैं। इस लेटेस्ट फोल्डेबल फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो सेंसर मौजूद हैं। फोन की फोल्डिंग डिस्प्ले में 4 मेगापिक्सल और कवर स्क्रीन पर 10 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे मिलते हैं। आपको बता दें कि गैलेक्सी फोल्ड 4 स्मार्टफोन में भी यही कैमरा सेटअप दिया गया है। Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy Z Fold 4 बैटरी पिछले गैलेक्सी जेड फोल्ड 4 की तरह ही सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 को पावर देने के लिए 4400mAh की बैटरी दी गई है। दोनों फोन 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy Z Fold 4 कीमत सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन के 12 जीबी रैम व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट को 1,54,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। जबकि 12 जीबी रैम व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट को 1,64,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं 12 जीबी रैम व 1 टीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट को 1,84,999 रुपये में लेने का मौका है। बता दें कि फोल्ड 4 स्मार्टफोन को भी लॉन्च के समय इसी कीमत पर उपलब्ध कराया गया था।

