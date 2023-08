Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Xiaomi Mix Fold 3: सैमसंग-शाओमी के फोल्डेबल फोन, जानें किसे खरीदना फायदे का सौदा?

Samsung Galaxy Z Fold 5 और Xiaomi Mix Fold 3 स्मार्टफोन में डुअल डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Xiaomi Mix Fold 3: शाओमी ने हाल ही में अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Xiaomi Mix Fold 3 लॉन्च किया गया है। शाओमी के इस लेटेस्ट फोल्डेबल फोन को सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड 5 (Samsung Galaxy Z fold 5) से टक्कर मिलेगी। Xiaomi और Samsung के इन फोल्डेबल फोन में डुअल डिस्प्ले, कॉम्पैक्ट बॉडी और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में खरीदने के लिए उपलब्ध है जबकि शाओमी मिक्स फोल्ड 3 को अभी सिर्फ चीन में उपलब्ध कराया गया है। आपको बताते हैं Samsung और Xiaomi के ये फोल्डेबल स्मार्टफोन किस तरह एक-दूसरे से अलग हैं? जानें इनके बारे में… Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Xiaomi Mix Fold 3 डिस्प्ले सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड 5 में 7.6 इंच डायनमिक AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है जो (2176×1812 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ तक है। डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट करती है। फोन में एक सेकेंडरी स्क्रीन भी है जो 6.2 इंच डायनमिक AMOLED 2X (2316×904 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ तक है। Mix Mold 3 में 8.03 इंच LTPO E6 OLED डिस्प्ले है जिसका रेजॉलूशन (2160×1960 पिक्सल) है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 तक हर्ट्ज़ है। स्क्रीन HDR10+ और डॉल्बी विज़न प्लेबैक सपोर्ट करती है। इस फोन में 6.56 इंच LTPO OLED (2520x1080p) रेजॉलूशन वाली स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ तक है। Also Read Best Smartwatch: 5000 रुपये से भी कम में खरीदें सस्ती स्मार्टवॉच, कम दाम में शानदार फीचर्स Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Xiaomi Mix Fold 3 प्रोसेसर सैमसंग और शाओमी के दोनों फोल्डेबल स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट दिया गया है। सैमसंग ने Galaxy ब्रैंडिंग के साथ फोल्ड 5 में इस प्रोसेसर के कस्टम वर्जन का इस्तेमाल किया है। मिक्स फोल्ड 3 स्मार्टफोन 16 जीबी तक रैम व 1 टीबी तक स्टोरेज ऑफर करता है। वहीं फोल्ड 5 में 12 जीबी तक रैम व 1 टीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। Also Read Nokia C210 स्मार्टफोन से उठा पर्दा, इसमें है 6.3 इंच बड़ी डिस्प्ले, जानें सारी खूबियां Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Xiaomi Mix Fold 3 कैमरा सैमसंग गैलेक्सी जे़ड फोल्ड 5 में 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल के तीन रियर सेंसर दिए गए हैं। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 10 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। फोन में फोल्डिंग स्क्रीन पर 4 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। वहीं मिक्स फोल्ड 3 में कुल 6 कैमरे दिए गए हैं। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल के चार रियर कैमरे हैं। हैंडसेट में 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मौजूद है। हैंडसेट की फोल्डिंग स्क्रीन पर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Xiaomi Mix Fold 3: बैटरी और चार्जिंग सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन में 4400mAh की बैटरी दी गई है जो 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। वहीं मी मिक्स फोल्ड 3 स्मार्टफोन में 4800mAh की बैटरी है जो 67W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। Samsung Galaxy Z Fold 5 Vs Xiaomi Mix Fold 3: कीमत व उपलब्धता सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड 5 के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1,54,999 रुपये है। जबकि 12 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 1,64,999 रुपये और 12 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट को 1,84,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। मिक्स फोल्ड 3 की बात करें तो 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम चीन में 8999 युआन (करीब 10,02,350 रुपये) है। वहीं 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 9999 चीनी युआन (करीब 1,14,852 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है। जबकि 16 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट को 10,999 चीनी युआन (करीब 1,25,100 रुपये) में लॉन्च किया गया है। बता दें कि मिक्स फोल्ड 3 स्मार्टफोन को अभी तक चीन में लॉन्च नहीं किया गया है।

