Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5: लॉन्च से पहले लीक हुई सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन की कीमत, डिटेल

Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5: सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 की शुरुआती कीमत 1,08,900 रुपये और जेड फोल्ड 5 की शुरुआती कीमत 1,72,400 रुपये हो सकती है।

Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 स्मार्टफोन 26 जुलाई को लॉन्च होंगे।

Samsung Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 के बारे में पिछले कई महीनों से लगातार जानकारी सामने आ रही है। दक्षिण कोरियाई कंपनी ने हाल ही में 26 जुलाई को Galaxy Unpacked इवेंट का ऐलान किया था। यह इवेंट 26 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में कंपनी के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। अब लॉन्च से पहले इन दोनों आने वाले Samsung Foldable फोन के स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन लीक हो गए हैं। फ्लिप और बुक-स्टाइल फ्लिप फोल्डेबल स्मार्टफोन को ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 Gen प्रोसेसर के साथ लॉन्च किए जाने की खबरें हैं। जानें इन डिवाइस के बारे में विस्तार से… Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung Galaxy Z Flip 5 कीमत Dealabs की रिपोर्ट में पता चला है कि सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 के 256GB स्टोरेज वेरियंट को 1,199 यूरो (करीब 1,08,900 रुपये) में लॉन्च किया जाएगा। जबकि 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 1,339 यूरो (करीब 1,21,600 रुपये) में लाया जा सकता है। इस फोल्डेबल फोन को लैवेंडर, ग्रेफाइट, क्रीम व वॉटर ग्रीन कलर में उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं Samsung Galaxy Z Fold 5 को लेकर उम्मीद है कि 256 जीबी वेरियंट की कीमत 1,899 यूरो (करीब 1,72,400 रुपये) होगी। वहीं 512 जीबी व 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट को क्रमशः 239 यूरो (करीब 1,85,100 रुपये) और 2,279 यूरो (करीब 2,06,900 रुपये) में लॉन्च किया जा सकता है। यह मॉडल ब्लैक, क्रीम और ब्लू कलर वेरियंट में मिलेगा। Samsung Galaxy Z Fold 5 स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स (संभावित) हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला था कि सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड 5 में 7.6 इंच फुलएचडी+ डायनमिक AMOLED प्राइमरी डिस्प्ले मिलेगी। हैंडसेट में 6.2 इंच डायनमिक AMOLED आउटर डिस्प्ले पैनल मिलेगा। दोनों स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है। फोन में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, 12 जीबी रैम व 1 टीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज हो सकती है। हैंडसेट में 4400mAh की बैटरी, 25W वायर्ड और 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा खबरें हैं कि यह फोन IPX8 वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आएगा। गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 12 मेगापिक्सल टेलिफोटो सेंसर होने की उम्मीद है। फोन में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है। इसके अलावा फोन में 4 मेगापिक्सल अंडर-डिस्प्ले सेंसर भी होने की खबरें हैं। Samsung Galaxy Z Flip 5 स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स (संभावित) खबरों के मुताबिक, गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 स्मार्टफोन में 6.7 इंच फुलएचडी+ (1,080, 2,640 पिक्सल) डायनमिक AMOLED मेन डिस्प्ले और 3.4 इंच कवर डिस्प्ले हो सकती है। दोनों स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ हो सकती है। गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम और 512 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी जाएगी। कैमरे की बात करें तो Galaxy Z Flip 5 में 12 मेगापिक्सल प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड लेंस हो सकते हैं। हैंडसेट में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने की उम्मीद है। स्मार्टफोन में 3700mAh की बैटरी मिलेगी जो 25W वायर्ड और 1W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सोपर्ट करेगी।

