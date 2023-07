Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5: जानें भारत में किस दाम पर लॉन्च हुए सैमसंग के नए फोन, 11 अगस्त से सेल

Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5: इन दोनों सैमसंग फोन की प्री-बुकिंग भारत में शुरू हो गई है। जानें फोन के बारे में सबकुछ…

सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 की प्री-बुकिंग भारत में शुरू

Samsung Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 Price: सैमसंग ने Unpacked 2023 इवेंट में अपने लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। दक्षिण कोरिया में बुधवार को आयोजित हुए इस इवेंट में टेक दिग्गज ने Galaxy Tab S9 Series से भी पर्दा उठाया। लेटेस्ट Samsung Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ कंपनी ने दो नई स्मार्टवॉट भी पेश कीं। आज (27 जुलाई) को दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ने सभी नई गैलेक्सी डिवाइस के दाम का भारत में खुलासा कर दिया।। सैमसंग के इन नए प्रोडक्ट को खरीदने पर कंपनी कैशबैक और अपग्रेड बोनस भी ऑफर कर रही है। आपको बताते हैं सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 की कीमत व ऑफर्स के बारे में… Samsung Galaxy Z Fold 5 भारत में कीमत सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज बेस वेरियंट की कीमत 1,54,999 रुपये है। जबकि 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 1,64,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। जबकि 12 जीबी रैम और 1 टीबी स्टोरेज वाले फोल्डेबल फोन को 1,64,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। डिवाइस को आइसी ब्लू, फैंटम ब्लैक और क्रीम कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। जबकि 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट को आइसी ब्लू कलर में भी लिया जा सकता है। Samsung Galaxy Z Flip 5 भारत में कीमत गैलेक्सी जेड फ्लिप5 के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 99,999 रुपये है। जबकि 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1,09,999 रुपये रखी गई है। इस डिवाइस को मिंट, ग्रेफाइट, क्रीम और लैवेंडर कलर में खरीदने का मौका है। Also Read 30000 रुपये से कम में खरीदना है लैपटॉप? देखें सस्ते में मिल रहे टॉप-4 ऑप्शन जेड फोल्ड 5 और जेड फ्लिप 5 स्मार्टफोन की बिक्री भारत में 17 अगस्त 2023 से शुरू होगी। अभी इन फोन को भारत में ऑफलाइन व ऑनलाइन स्टोर पर प्री-बुक किया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि सैमसंग इन फोल्डेबल फोन को प्री-बुक करने पर ऑफर भी दे रही है। Samsung Galaxy Z Fold5 स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले

गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 डिवाइस में 7.6 इंच QXGA+ डायनमिक AMOLED 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन की पिक्सल डेनसिटी 374पीपीआई है। जबकि हैंडसेट में 6.2 इंच एचडी+ AMOLED कवर स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन का एडेप्टिव रिफ्रेश रट 120 हर्ट्ज़ है। प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर

Samsung Galaxy Z Fold 5 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 12 जीबी तक रैम व 1 टीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5.1.1 के साथ आता है। कैमरा

सैमसंग के इस फोल्डेबल फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो सेंसर दिए गए हैं। हैंडसेट में 10 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ 4 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा भी दिया गया है। बैटरी और कनेक्टिविटी फीचर्स गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 को पावर देने के लिए 4400mAh की बैटरी दी गई है जो 25W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोल्ड होने पर इस डिवाइस का डाइमेंशन 154.9x 67.1 x 13.4mm और अनफोल्ड रहने पर 154.9x x 129.9 x 6.1 mm रहता है। इस फोन में S Pen, IPX8 रेटिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC, स्टीरियो स्पीकर्स, डॉल्बी एटमस और टाइप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Samsung Galaxy Z Flip5 स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 में 6.7 इंच फुलएचडी+ डायनमिक AMOLED 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दी गई है। फोन में 3.4 इंच AMOLED कवर डिस्प्ले है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। Galaxy Z Flip 5 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5.1.1 के साथ आता है। कैमरा इस स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरे के साथ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है। हैंडसेट में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। बैटरी और फीचर्स फोन को पावर देने के लिए 4400mAh की बैटरी दी गई है जो 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। हैंडसेट का डाइमेंशन फोल्ड रहने पर 85.1 x 71.9 x 15.1 mm और अनफोल्ड रहने पर 165.1 x 71.9 x 6.9mm रहता है। हैंडसेट का वजन 187 ग्राम है। सैमसंग के इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए IPX8 रेटिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC, स्टीरियो स्पीकर्स, डॉल्बी एटमस, टाइप-सी पोर्ट और e-SIM सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram