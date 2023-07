Samsung Galaxy Z Fold 5: आ गया सैमसंग का नया फोल्डेबल स्मार्टफोन, इसमें है 7.6 इंच डिस्प्ले और अंडर डिस्प्ले कैमरा

Samsung Galaxy Z Fold 5 Launched: सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 को 6.2 इंच एचडी+ कवर डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है।

सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन लॉन्च

Samsung Galaxy Z Fold 5 Launched: सैमसंग ने बुधवार (26 जुलाई 2023) को अपनी नेक्स्ट जेनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। Samsung Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 स्मार्टफोन से Galaxy Unpacked 2023 इवेंट में पर्दा उठा दिया। सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन में 7.6 इंच Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन दी गई है। इस फोल्डेबल फोन में 4 मेगापिक्सल अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलता है। जानें गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन की कीमत व सारे स्पेसिफिकेशन्स… Samsung Galaxy Z Fold 5 स्पेसिफिकेशन्स सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन में 7.6 इंच (2176 x 1812 पिक्सल) QXGA+ 21.6:18 डायनमिक AMOLED 2X डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन की पिक्सल डेनसिटी 374ppi है। स्क्रीन 1-120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। डिस्प्ले HDR10+ और 1750 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। सैमसंग के इस लेटेस्ट फोल्डेबल फोन में 6.2 इंच (2316 x 904 पिक्सल) 23.1:9 एचडी+ डायनमिक AMOLED 2X कवर डिस्प्ले है। स्क्रीन की डेनसिटी 402ppi है। स्क्रीन 48 से 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है। गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन में 3.36 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है जो Galaxy 4nm मोबाइल प्लेटफॉर्म है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 740 GPU दिया गया है। सैमसंग के इस फोन में 12 जीबी रैम के साथ 256 जीबी/512 जीबी और 1टीबी इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5.1.1 के साथ आता है। Also Read 30000 रुपये से कम में खरीदना है लैपटॉप? देखें सस्ते में मिल रहे टॉप-4 ऑप्शन Samsung Galaxy Z Fold 5 में डुअल सिम और एक eSIM सपोर्ट मिलता है। फोन में अपर्चर एफ/1.8, OIS और ड्यूल पिक्सल AF के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। कैमरा 30X स्पेस ज़ूम ऑफर करता है। सैमसंग के इस फोन में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 10 मेगापिक्सल फ्रंट और 4 मेगापिक्सल अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरे मिलते हैं। फोन में यूएसबी टाइप-सी ऑडियो, स्टीरियो स्पीकर्स और डॉल्बी एटमस फीचर्स दिए गए हैं। Also Read ChatGPT: इंतजार खत्म, भारत सहित 4 देशों में लॉन्च हुआ चैटजीपीटी ऐंड्रॉयड ऐप, जानें डिटेल Galaxy Z Fold 5 में फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉटर-रेजिस्टेंट (IPX8) सेंसर दिए गए हैं। फोल्ड होने पर हैंडसेट का डाइमेंशन 154.9x 67.1 x 13.4mm और अनफोल्ड रहने पर 154.9x x 129.9 x 6.1 mm है। हैंडसेट का वजन 253 ग्राम है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 5G, डुअल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 6E, ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस, यूएसबी टाइप-सी, NFC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस लेटेस्ट फोल्डेब फोन में 4400mAh की बैटरी दी गई है जो 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। बैटरी 4.5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के साथ आती है। Samsung Galaxy Z Fold 5 को आइसी ब्लू, फैंटम ब्लैक और क्रीम कलर में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसके साथ कई तरह के स्टायलिश कवर, Slim S Pen Case, Clear Gadget Case, Eco Leather Case और स्ट्रैप के साथ एक स्टैंडिंग केस भी लॉन्च किए हैं। Samsung Galaxy Z Fold 5 कीमत और उपलब्धता गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 के 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1799.99 डॉलर (करीब 1,47,650 रुपये) है। जबकि 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 1919.99 डॉलर (करीब 1,57,495 रुपये) रखी गई है। वहीं 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट को खरीदने के लिए 2159.99 डॉलर (करीब 1,77,180 रुपये) खर्च करने होंगे। यह स्मार्टफोन आज (26 जुलाई) से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और चुनिंदा देशों में फोन की बिक्री 11 अगस्त से शुरू होगी। भारत में फोन की कीमत का खुलासा कल (27 जुलाई) सुबह 10 बजे किया जाएगा।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram