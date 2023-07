Samsung Galaxy Z Flip5 vs Motorola Razr 40 Ultra: फ्लिप स्टायल वाले दो नए स्मार्टफोन, जानें किसे खरीदना है फायदेमंद

Samsung Galaxy Z Flip5 vs Motorola Razr 40 Ultra: गैलेक्सी जेड फ्लिप5 में 6.7 इंच स्क्रीन दी गई है और रेजर 40 अल्ट्रा में 6.9 इंच प्राइमरी डिस्प्ले मिलती है।

गैलेक्सी जेड फ्लिप5 और रेजर 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन की तुलना (फोटो-Express)

Samsung Galaxy Z Flip5 vs Motorola Razr 40 Ultra: सैमसंग ने बुधवार (27 जुलाई) को अपने दो मोस्ट-अवेटेड फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। Motorola Razr 40 Ultra और Samsung Galaxy Z Flip5 स्मार्टफोन फ्लिप स्टायल डिजाइन के साथ आते हैं। इन दोनों फोन में शानदार डिजाइन और यूनीक फीचर्स मिलते हैं। करते हैं कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले इन दोनों स्मार्टफोन की तुलना और बताते हैं कौन है ज्यादा बेहतर… Galaxy Z Flip5 vs Razr 40 Ultra डिजाइन दोनों फोन फ्लिप डिजाइन के साथ आते हैं। लेकिन गैलेक्सी जेड फ्लिप5 स्मार्टफोन रेजर 40 अल्ट्रा से थोड़ा अलग दिखता है। दोनों डिवाइस प्रीमियम बिल्ड के साथ आती हैं और हिंज सिस्टम के साथ ग्लास बैक और मेटल फ्रेम मिलता है। हालांकि, रेजर 40 अल्ट्रा में थोड़ा कर्व्ड फ्रेम और जेड फ्लिप5 में फ्लैट फ्रेम मिलता है। Galaxy Z Flip5 vs Razr 40 Ultra डिस्प्ले रेजर 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 6.9 इंच प्राइमरी फोल्डेबल डिस्प्ले दी गई है। जबकि गैलेक्सी जेड फ्लिप5 में 6.7 इंच स्क्रीन मिलती है। वहीं रेजर 40 अल्ट्रा में थोड़ी बड़ी 3.6 इंच कवर डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। गैलेक्सी जेड फ्लिप5 स्मार्टफोन 3.4 इंच कवर डिस्प्ले के साथ आता है और इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन साइज में फर्क होने के बावजूद दोनों फोन का वजन करीब 180 ग्राम है। दोनों फोन लाइट और कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफर करते हैं। Also Read WhatsApp Scam: साइबर क्रिमिनल लूट रहे यूजर्स का पैसा, अपने व्हाट्सऐप अकाउंट को ऐसे रेखें ऐप Galaxy Z Flip5 vs Razr 40 Ultra कैमरा गैलेक्सी जेड फ्लिप5 स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल वाइड ऐंगल और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस दिए गए हैं। स्मार्टफोन में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। वहीं Razr 40 Ultra में भी डुअल कैमरा सेटअप मौजूद है। यह स्मार्टफोन 12 मेगापिक्सल वाइड ऐंगल और 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस दिए गए हैं। मोटोरोला के फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। बड़ी कवर डिस्प्ले के साथ दोनों फोन के प्राइमरी कैमरे से हाई-क्वॉलिटी सेल्फी ली जा सकती है। Also Read अलर्ट! ऐंड्रॉयड फोन यूजर्स का प्राइवेट डेटा चोरी कर रहा यह ऐप, 60000 डिवाइस हैक, जानें पूरी डिटेल Galaxy Z Flip5 vs Razr 40 Ultra परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर गैलेक्सी जेड फ्लिप5 स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। जबकि रेजर 40 अल्ट्रा में पिछले साल (2022) लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट मिलता है। बता दें कि पिछले गैलेक्सी जेड फ्लिप4 में भी यही चिपसेट दिया गया था। नए और पावरफुल प्रोसेसर के साथ Galaxy Z Flip5 में ज्यादा बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि, Motorola Razr 40 Ultra में भी सारे काम बिना कोई दिक्कत होने की उम्मीद है। बात करें सॉफ्टवेयर की तो मोटो और सैमसंग – दोनों के स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 के साथ आते हैं। Samsung Galaxy Z Flip5 में कस्टम OneUI स्किन दी गई है जबकि रेजर 40 अल्ट्रा में स्टॉक ऐंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा। सैमसंग ने फोन में 4 बड़े ऐंड्रॉयड OS अपडेट जबकि मोटोराला के फोन में 3 बड़े ओएस अपडेट मिलेंगे। Galaxy Z Flip5 vs Razr 40 Ultra बैटरी रेजर 40 अल्ट्रा को पावर देने के लिए 3800mAh की बैटरी दी गई है। जबकि गैलेक्सी जेड फ्लिप4 में 3700mAh की बैटरी मिलती है। मोटोरोला के फोल्डेबल स्मार्टफोन में 30W वायर्ड चार्जिंग और 5W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। सैमसंग के लेटेस्ट फ्लिप फोन में 25W फास्ट वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Galaxy Z Flip5 vs Razr 40 Ultra: आखिरी फैसला सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप5 की कीमत रेजर 40 अल्ट्रा से थोड़ी ज्यादा है। जेड फ्लिप5 में IPX8 रेटिंग दी गई है यानी वॉटर रेजिस्टेंस है। जबकि रेजर 40 अल्ट्रा स्मार्टफोन IP52 रेटिंग के साथ आता है और यह वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस है। गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 और रेजर 40 अल्ट्रा में यूनिक लुक के बावजूद एक जैसे फंक्शन ऑफर करते हैं। कीमत की बात करें तो गैलेक्सी जेड फ्लिप5 की कीमत 99,999 रुपये से शुरू होती है। जबकि मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा की शुरुआती कीमत 89,999 रुपये है। हालांकि, बैंक कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ जेड फ्लिप5 साथ प्री-ऑर्डर के समय फोन को 80,000 रुपये से कम दाम में लिया जा सकता है।

