Samsung Galaxy Z Flip 5, Fold 5: सैमसंग के दो नए फोल्डेबल फोन की सेल आज से शुरू, 32000 रुपये तक फायदा

Samsung Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 Sale: सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 5 आज से ऑफलाइन व ऑनलाइन रिटेल स्टोर पर मिलेंगे।

सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 5 की सेल शुरू

Samsung Galaxy Z Flip 5, Fold 5 Sale: सैमसंग ने हाल ही में भारत में अपने नए ‘Made in India’ फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। Samsung Galaxy Z Flip 5 और Z Fold 5 दक्षिण कोरियाई कंपनी के नए फोन हैं और इनकी बिक्री आज (18 अगस्त 2023) से देशभर में शुरू हो जाएगी। सैमसंग ने हाल ही में जानकारी दी थी कि नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की भारत में रिकॉर्ड प्री-बुकिंग शुरू हुई है। सिर्फ 28 घंटों में ही दोनों फोल्डेबल फोन के लिए कंपनी को 1 लाख प्री-ऑर्डर मिले। आपको बताते हैं सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड 5 और गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 5 की कीमत, लॉन्च ऑफर्स, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में… Samsung Galaxy Z Flip 5, Fold 5 कीमत सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 5 स्मार्टफोन को देश में 99,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। वहीं सैमसंग गैलेक्सी जे़ड फल्ड 5 हैंडसेट को 1,54,999 रुपये के शुरुआती दाम पर खरीदा जा सकता है। Samsung Galaxy Z Flip 5, Fold 5: लॉन्च ऑफर्स और उपलब्धता सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 5 और गैलेक्सी फोल्ड 5 को सैमसंग की वेबसाइट, ऐमजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। लेटेस्ट फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन को देशभर के सभी बड़े रिटेल स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। Galaxy Z Flip 5 स्मार्टफोन मिंट, क्रीम, ग्रेफाइट और लैवेंडर कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। जबकि गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड 5 स्मार्टफोन को आइसी ब्लू, क्रीम और फैंटम ब्लैक कलर में खरीदा जाएगा। Also Read यात्रियों की बल्ले-बल्ले! एयर इंडिया की नई सेल, 2000 से कम में फ्लाइट टिकट, जानें ऑफर्स लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन की खरीद पर सैमसंग कई लॉन्च ऑफर्स भी दे रही है। सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 5 स्मार्टफोन को 16,000 रुपये तक फायदा और 8000 रुपये अपग्रेड डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड के जरिए 8000 रुपये कैशबैक, ज़ीरो डाउन पेमेंट और 24 महीनों तक नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर भी है। गैलेक्सी ज़ेड फोल्ड 5 यूजर्स को भी 18,000 रुपये तक बेनिफिट, 10000 रुपये अपग्रेड बोनस, 8,000 रुपये कैशबैक, ज़ीरो डाउन पेमेंट और 24 महीने तक नो-कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। Also Read OnePlus Ace 2 Pro vs Redmi K60 Ultra: 24GB रैम वाला कौन सा फोन खरीदें? जानें वनप्लस और रेडमी में कौन बेहतर Samsung Galaxy Z Fold 5 फीचर्स गैलेक्सी जे़ड फोल्ड 5 स्मार्टफोन में 7.6 इंच QXGA+ डायनमिक AMOLED 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दी गई है। हैंडसेट में 6.2 इंच बड़ी एचडी+ AMOLED कवर डिस्प्ले भी है। स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आती है। सैमसंग के स्मार्टफोन में 4nm क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 12 जीबी रैम के साथ 256 जीबी/512GB व 1 टीबी इनबिल्ट स्टोरेज का विकल्प मिलता है। Galaxy Z Fold 5 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5.1.1 के साथ आता है। सैमसंग के इस फोन में 4400mAh की बैटरी दी गई है जो 25W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। हैंडसेट 15W वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है। सैमसंग के इस फोल्डेबल हैंडसेट में OIS के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो कैमरे दिए गए हैं। हैंडसेट में कवर डिस्प्ले पर 10 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा मिलता है। Galaxy Z Fold 5 में डॉल्बी एटमस के साथ स्टीरियो स्पीकर, फिंगरप्रिंट सेंसर, IPX8 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग, S-Pen, NFC, Type-C पोर्ट, ईसिम सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Samsung Galaxy Z Flip 5 फीचर्स सैमसंग गैलेक्सी ज़ेड फ्लिप 5 में 67 इंच फुलएचडी+ डायनमिक AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन 120 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। इसके अलावा हैंडसेट में 3.4 इंच AMOLED स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन 60 हर्ट्ज़ एडेप्टिव रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। स्मार्टफोन में 4nm क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर है जो कस्टमाइज्ड वर्जन के साथ आता है। हैंडसेट में 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी/512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OneUI 5.1.1 के साथ आता है। सैमसंग के इस फोन में IPX8 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग, NFC, टाइप-सी पोर्ट, eSIM सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हैंडसेट का डाइमेंशन 85.1 x 71.9 x 15.1mm और वजन 187 ग्राम है। हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। फोन को पावर देने के लिए 3700mAh की बैटरी मिलती है जो 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। Galaxy Z Flip 5 में 12 मेगापिक्सल प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिए गए हैं। फोन में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है।

