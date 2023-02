Samsung Galaxy S23 Vs iPhone 14: सैमसंग गैलेक्सी एस23 और आईफोन 14 में किसे खरीदना है फायदेमंद? जानें कौन है बेस्ट

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14 Features: सैमसंग गैलेक्सी एस23 और आईफोन 14 में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। जानें इन दोनों फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में…

गैलेक्सी एस23 में 120 हर्ट्ज़ जबकि आईफोन 14 में 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर की जाती है।

Samsung Galaxy S23 Vs iPhone 14: सैमसंग ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट Galaxy S23 Series डिवाइस से पर्दा उठा दिया है। Galaxy S23, Galaxy S23 Plus और Galaxy S23 Ultra स्मार्टफोन सैमसंग के नए फ्लैगशिप फोन हैं। सैमसंग गैलेक्सी ए23 इस सीरीज में सबसे कॉम्पैक्ट और अफॉर्डेबल डिवाइस है। Samsung के नए गैलेक्सी एस23 को बाजार में पहले से मौजूद Apple iPhone 14 से टक्कर मिलेगी। हम आपको बता रहे हैं आईफोन 14 और गैलेक्सी एस23 की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ। जानें इन दोनों स्मार्टफोन में क्या है फर्क… Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14 Price In India सैमसंग गैलेक्सी एस23 के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले बेस वेरियंट की कीमत 74,999 रुपये है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 79,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को फोन के साथ वायरलेस चार्जर और ट्रैवल एडेप्टर मुफ्त मिलेगा। आईफोन 14 स्मार्टफोन 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदने के लिए उपलब्ध है। हालांकि, आईफोन के इस मॉडल को बैंक ऑफर के साथ छूट पर लिया जा सकता है। Also Read Samsung Galaxy S22 के दाम में भारी कटौती, जानें क्या खरीदना लायक है यह फ्लैगशिप फोन Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14 Design गैलेक्सी एस23 की डिजाइन की बात करें तो कंपनी ने नए फोन में ज्यादा-कुछ नहीं बदला है। नया एस23 कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है और Galaxy S Series की बेसिक डिजाइन फॉलो करता है। फोन के कैमरा मॉड्यूल में थोड़ा बदलाव किया गया है। Also Read Netflix देखने वालों को जोर का झटका! पासवर्ड शेयर करने पर लगेगी रोक, एक्स्ट्रा चार्ज की तैयारी वहीं आईफोन 14 को रेक्टांगुलर एज डिजाइन के साथ उपलब्ध कराया गया है। Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14 Display सैमसंग गैलेक्सी एस23 में 6.1 इंच फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। हैंडसेट में 120 हर्ट्ज़ का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। iPhone 14 में भी इसी साइज़ वाली डिस्प्ले दी गई है। इस आईफोन में 6.1 इंच OLED डिस्प्ले है जो (2532×1170 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। डिस्प्ले की बात करें तो निश्चित तौर पर गैलेक्सी एस23 बेहतर ऑप्शन है और इसमें आईफोन मॉडल की तुलना में ज्यादा रिफ्रेश रेट ऑफर किया जाता है। Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14 Performance, UI सैमसंग गैलेक्सी एस23 में सैमसंग ने स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया है और इसे ‘सबसे फास्ट स्नैपड्रैगन’ चिपसेट बताया है। बता दें कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का यह कस्टमाइज्ड वर्जन है। वहीं Apple iPhone 14 में ऐप्पल ए15 बायोनिक चिपसेट दिया गया है। बात करें यूजर इंटरफेस की तो सैमसंग गैलेक्सी एस23 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OneUI 5.1 स्किन के साथ आता है। ऐंड्रॉयड बेस्ड यह सबसे बेस्ट कस्टम स्किन में से एक है। iPhone 14 में ऐप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। UI की बात करें तो दोनों फोन में से यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक चुन सकते हैं। Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14 Cameras सैमसंग गैलेक्सी एस23 में 50 मेगापिक्सल रियर कैमरे वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 10 मेगापिक्सल 3X टेलिफोटो और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिए गए हैं। ऐप्पल आईफोन 14 में अल्ट्रा-वाइड सेंसर नहीं दिया गया है। फोन में 12 मेगापिक्सल प्राइमरी और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरे दिए गए हैं। सैमसंग के फोन में टेलिफोटो लेंस का फायदा मिलता है जबकि ऐप्पल आईफोन में ऐसा नहीं है। सेल्फी कैमरे के लिए सैमसंग गैलेक्सी एस23 में 12 मेगापिक्सल फ्रंट सेंसर दिया गया है। वहीं iPhone 14 में भी 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14 Battery सैमसंग गैलेक्सी एस23 को पावर देने के लिए 3900mAh की बैटरी दी गई है। वहीं आईफोन 14 स्मार्टफोन 3279mAh की बैटरी मिलती है। गैलेक्सी एस23 में 25W फास्ट चार्जिंग दी गई है, वहीं आईफोन 14 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

