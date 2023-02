Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: ऐप्पल और सैमसंग में कौन है बेस्ट? जानें किसे खरीदना है फायदे का सौदा

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max : हम आपको बता रहे हैं सैमसंग और ऐप्पल के फ्लैगशिप फोन के सभी फीचर्स के बारे में। जानें इनमें क्या-कुछ है खास…

Samsung और Apple के प्रीमियम स्मार्टफोन में 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन ऑफर की जाती है।

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: सैमसंग ने हाल ही में अपने सबसे पावरफुल स्मार्टफोन में से एक Samsung Galaxy S23 Ultra को लॉन्च किया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी का साल 2023 में लॉन्च हुआ यह सबसे प्रीमियम डिवाइस है। नए गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में 200MP रियर सेंसर दिया गया है और Samsung की डायनामिक 2x AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा की कीमत भारत में 1,24,999 रुपये से शुरू होती है। iPhone 14 Pro Max के बेस वेरियंट का दाम देश में 1,39,900 रुपये रखा गया है। गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा और आईफोन 14 प्रो मैक्स में क्या है फर्क? करते हैं फीचर्स के आधार पर इनकी तुलना… Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max Design, display डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा स्मार्टफोन, Apple iPhone 14 Pro Max से पूरी तरह अलग है। गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा कर्व्ड डिस्प्ले और बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। वहीं iPhone 14 Pro Max स्मार्टफोन फ्लैट डिस्प्ले और कर्व्ड एज के साथ आता है। गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले दी गई है जबकि iPhone 14 Pro Max में 6.7 इंच XDR OLED स्क्रीन मौजूद है। दोनों फोन में LTPO स्क्रीन है जो 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में आईफोन 14 प्रो मैक्स की तुलना में हाई पिक्सल डेनसिटी और स्क्रीन-टू-बॉडी आस्पेक्ट रेशियो मिलता है। एस23 अल्ट्रा में छोटी सी इनफिनिटी O नॉच दी गई है जबकि ऐप्पल ने इस बार Dynamic Island फीचर आईफोन 14 सीरीज में दिया है। Also Read ChatGPT से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब, जानें ऐंड्रॉयड और iPhone पर फ्री इस्तेमाल करने का तरीका सैमसंग और ऐप्पल के ये फ्लैगिशप स्मार्टफोन प्रीमियम डिजाइन के साथ आते हैं। iPhone 14 Pro Max में स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है जबकि गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा को बनाने में ऐल्युमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। एस23 अल्ट्रा का वज़न 234 ग्राम है और 240 ग्राम वाले आईफोन 14 प्रो मैक्स की तुलना में यह थोड़ा हल्का है। Also Read iPhone 14 पर अब तक की सबसे बड़ी छूट, 30000 रुपये तक बचाने का मौका ग्लास बैक पैनल और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है। वहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स में सेरेमिक शील्ड दी गई है । फोन में IP68 सर्टिफिकेशन मिलता है और यह वॉटर व डस्ट रेजिस्टेंस है। इसके अलावा, गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में इंटिग्रेटेड S-Pen दिया गया है। Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max Performance लेटेस्ट गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट का कस्टमाइज्ड वर्जन दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 12GB तक रैम व 1TB तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। वहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स में ऐप्पल का ही A16 बायोनिक चिपसेट दिया गया है। स्मार्टफोन में 1TB तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। Geekbench 5 स्कोर देखें तो ऐप्पल का लेटेस्ट चिपसेट CPU परफॉर्मेंस मामले में काफी आगे निकल जाता है। हालांकि, GPU परफॉर्मेंस के मामले में AnTuTu पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट, ऐप्पल ए16 बायोनिक को पीछे छोड़ देता है। Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max Cameras गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा और आईफोन 14 प्रो मैक्स के कैमरा सिस्टम में इस बार बड़े अपग्रेड किए गए हैं। iPhone 14 Pro Max में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल टेलिफोटो और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर दिए गए हैं। वहीं गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में सैमसंग का 200MP ISOCELL HP2 सेसंर है जो 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा और 10 मेगापिक्सल के टेलिफोटो लेंस के साथ आता है। टेलिफोटो लेंस 3x और 10x ऑप्टिकल ज़ूम सपोर्ट करता है। स्पेसिफिकेशन्स के लिहाज से देखें तो आईफोन 14 प्रो मैक्स की तुलना में निश्चित तौर पर गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा का कैमरा दमदार लगता है। हालांकि, वाकई में तस्वीरों की क्वॉलिटी अलग हो सकती है। Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max Battery बता दें कि ऐप्पल आमतौर पर iPhone 14 Pro Max की बैटरी क्षमता का खुलासा नहीं करती है। लेकिन इसमें 4323mAh की बैटरी हो सकती है। वहीं गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। दोनों फोन में पूरे एक दिन तक की बैटरी लाइफ मिलने का दावा किया गया है।

