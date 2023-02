Galaxy S23 Series Launched: 200MP कैमरे वाले गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा से उठा पर्दा, Galaxy S23 और S23 प्लस भी लॉन्च

Samsung Galaxy S23 series: सैमसंग ने नई गैलेक्सी एस23 सीरीज में तीन नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus और Galaxy S23 Ultra से पर्दा उठाया है।

Galaxy S23 Ultra स्मार्टफोन में 200MP कैमरे के साथ क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

Galaxy S23 series smartphones launched: Samsung ने आखिरकार Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी Galaxy S23 Series से पर्दा उठा दिया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी की लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज में पिछली गैलेक्सी एस22 सीरीज की तुलना में बड़े अपग्रेड किए गए हैं। नई गैलेक्सी एस23 सीरीज में कंपनी ने बॉक्स में चार्जर नहीं दिया है। कंपनी ने इस सीरीज में उम्मीद के मुताबिक तीन नए स्मार्टफोन Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus और Galaxy S23 Ultra लॉन्च किए हैं। जानें इन तीनों स्मार्टफोन की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra price सैमसंग गैलेक्सी एस23 के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 799 डॉलर (करीब 65,500 रुपये) ह। वहीं गैलेक्सी एस23 प्लस के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 999 डॉलर (करीब 81,900 रुपये) रखी गई है। प्रीमियम सैमसंग गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा के 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 1199 डॉलर (करीब 98,300 रुपये) है। इस फोन को फैंटम ब्लैक, क्रीम, ग्रीन और लैवेंडर कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। Also Read बजट दाम में नोकिया सी31 है खूबसूरत डिजाइन वाला स्मार्टफोन, जानें कैसी है परफॉर्मेंस और फीचर्स Samsung Galaxy S23 series की बिक्री 17 फरवरी से शुरू होगी। फिलहाल भारत में इन फोन की कीमत के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। इस बारे में 2 फरवरी को सैमसंग द्वारा डिटेल शेयर की जाएगी। फिलहाल भारत में ये नए फ्लैगशिप फोन प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। Also Read Budget 2023 से आई गुड न्यूज! मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते, जानें क्या-क्या होगा सस्ता Galaxy S23 specifications गैलेक्सी एस23 इस सीरीज का सबसे कॉम्पैक्ट और किफायती हैंडसेट है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट का कस्टम वर्जन दिया गया है। फोन में 6.1 इंच 120 हर्ट्ज़ फुलएचडी+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। सैमसंग गैलेक्सी एस23 में रियर पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.2 के साथ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और अपर्चर एफ/2.4 के साथ 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो लेंस दिए गए हैं। स्मार्टफोन में आगे की तरफ पंच-होल नॉच है जिसमें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मौजूद है। यह फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5.1 के साथ आता है। गैलेक्सी एस23 स्मार्टफोन में 8 जीबी रैम दी गई है। फोन 128 जीबी, 256 जीबी व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट में आता है। इसका वज़न 168 ग्राम है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 25W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 3900mAh की बैटरी दी गई है। यह हैंडसेट वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। Galaxy S23 Plus specifications गैलेक्सी एस23 प्लस स्मार्टफोन में 6.6 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ AMOLED स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है और इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट का कस्टमाइज्ड वर्जन दिया गया है। स्टैंडर्ड गैलेक्सी एस23 की तरह ही एस23 प्लस में भी अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.4 के साथ 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो और अपर्चर एफ/2.2 के साथ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। Galaxy S23 Plus स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5.1 के साथ आता है। इस फोन में 8GB रैम के साथ 256 जीबी व 512 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज उपलब्ध है। स्मार्टफोन में 4700mAh की बैटरी दी गई है जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सैमसंग का कहना है कि बैटरी सिर्फ आधे घंटे में 65 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है। यह हैंडसेट वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन का वज़न करीब 196 ग्राम है। Galaxy S23 Ultra specifications गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा इस सीरीज का सबसे प्रीमियम और महंगा फोन है। सैमसंग के इस फ्लैगशिप हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का मोडिफाइड वर्जन दिया गया है। फोन में 6.8 इंच QHD+ 120 हर्ट्ज़ कर्व्ड् AMOLED स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है। Galaxy S23 Ultra स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5.1 के साथ आता है। फोन का वज़न 234 ग्राम है और इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। नया सैमसंग फोन इन-हाउस 200MP ISOCELL HP2 सेंसर के साथ आता है। इसमें अपर्चर एफ/2.2 के साथ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 3x व 10x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ दो 10 मेगापिक्सल के टेलिफोटो लेंस दिए गए हैं। हालांकि, गैलेक्सी एस23 और गैलेक्सी एस23 प्लस की तरह ही इसमें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलते हैं। कंपनी का कहना है कि 200 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा से दिन और रात में ली जाने वाली तस्वीरों की क्वॉलिटी बेहतर होती है। इसके साथ ही कम रोशनी वाली परिस्थितियों में तस्वीरों के ओवरएक्सपोज होने की दिक्कत भी कम होगी।

