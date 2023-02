Galaxy Unpacked 2023: लॉन्च से चंद घंटे पहले Samsung Galaxy S23 Series के स्पेसिफिकेशन्स लीक, डिजाइन का भी चला पता

Samsung Galaxy S23 Series में कंपनी Galaxy S23, Galaxy S23 Plus और Galaxy S23 Plus स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे।

Galaxy Unpacked 2023: इवेंट में गैलक्सी सीरीज में तीन हैंडसेट लॉन्च होंगे। गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में 200MP रियर कैमरा दिया जाएगा। (फोटो – Evan Blass)

Samsung Galaxy S23 series Specifications Leaked: Samsung Galaxy S23 Series को लॉन्च होने में चंद घंटे बाकी बचे हैं। 1 फरवरी को आयोजित हो रहे Galaxy Unpacked 2023 लॉन्च इवेंट से पहले गैलेक्सी एस23 सीरीज के सारे स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। लेटेस्ट लीक में उसी जानकारी का पता चला है जो पिछली कई रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी है। अब जाने-माने टिप्स्टर इवान ब्लास ने ट्विटर पर गैलेक्सी एस23 सीरीज के तीनों मॉडल्स के स्पेसिफिकेशन्स पोस्ट किए हैं। आपको बताते हैं नए फ्लैगशिप सैमसंग फोन (Flagship Samsung Phone) के बारे में सबकुछ… Galaxy S23 Series में गैलेक्सी एस23, गैलेक्सी एस23 प्लस और गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। एस23 और एस23 प्लस में स्क्रीन और बैटरी क्षमता का फर्क हो सकता है। जबकि गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा कंपनी का इस साल आने वाला अब तक सबसे बड़ा और पावरफुल फ्लैगशिप फोन होगा। Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus expected specifications इवान ब्लास द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, गैलेक्सी एस23 और एस23 प्लस में 6.1 इंच और 6.6 इंच 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले मिलेगी। स्क्रीन 1080पिक्सल रेजॉलूशन और बीच में होल पंच कटआउट के साथ आएगी। इन दोनों फोन में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जाएगा। हैंडसेट में 50MP प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो सेंसर मिलेंगे। इसके अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी फोन में मिलेगा। Also Read Budget 2023 से आई गुड न्यूज! मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रिक वाहन होंगे सस्ते, जानें क्या-क्या होगा सस्ता गैलेक्सी एस23 और एस23 प्लस में क्रमशः 3900mAh और 4700mAh की बैटरी दी जा सकती है। जबकि प्लस वेरियंट में 45W और एस23 में 25W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। रैम की बात करें तो एस23 प्लस में 8GB तक रैम और 512GB तक इनबिल्ट स्टोरेज सपोर्ट मिल सकता है। Also Read देश में पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा Pan Card, जानें बजट से जुड़ी 8 बड़ी बातें Samsung Galaxy S23 Ultra expected specifications गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा में 6.8 इंच 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश वाली डिस्प्ले मिलेगी। स्क्रीन 1440 पिक्सल रेजॉलूशन स्क्रीन दी जा सकती है। फोन में डिस्प्ले पर बीच में होल पंच कटआउट दिए जाने की खबरें हैं। हैंडसेट में रियर पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। फोन में 200MP प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 10 मेगापिक्सल के दो टेलिफोटो लेंस हो सकते हैं। हैंडसेट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिए जाने की उम्मीद है। एस23 अल्ट्रा को 45W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च किए जाने की खबरें हैं। सैमसंग गैलेक्सी एस23 सीरीज के तीनों फोन को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

