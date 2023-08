Samsung Galaxy S23 FE: अगले महीने उठ सकता है सैमसंग के फ्लैगशिप फोन से पर्दा, लॉन्च से पहले सारे स्पेसिफिकेशन्स लीक

Samsung Galaxy S23 FE launch: सैमसंग गैलेक्सी एस23 FE स्मार्टफोन को सितंबर 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। इस हैंडसेट में 6.4 इंच फुलएचडी+ डिस्प्ले हो सकती है।

टेक्नोलॉजी डेस्क Edited by Naina Gupta Written by

सैमसंग गैलेक्सी एस23 एफई स्मार्टफोन जल्द हो सकता है लॉन्च (फोटो- SmartPrix)

