Samsung Galaxy S22 के दाम में भारी कटौती, जानें क्या खरीदना लायक है यह फ्लैगशिप फोन

Samsung Galaxy S22 Price: Galaxy S23 के दाम में कटौती के बाद सैमसंग गैलेक्सी एस22 की कीमत में 5000 रुपये की कटौती की गई है।

सैमसंग गैलेक्सी एस22 की कीमत में कटौती, गैलेक्सी एस 23 के लॉन्च के तुरंत बाद की गई है।

Samsung Galaxy S22 Price Slashed: Samsung ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपनी Galaxy S23 Series के फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। नई गैलेक्सी एस23 सीरीज में दक्षिण कोरियाई कंपनी ने Galaxy S23, Galaxy S23 Plus और Galaxy S23 Ultra स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इन नए सैमसंग स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग देश में शुरू हो गई है जबकि 17 फरवरी से ओपन सेल में इन हैंडसेट को उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन गैलेक्सी एस23 सीरीज शुरू होने से पहले 2022 में आए Samsung Galaxy S22 की कीमत में कटौती कर दी गई है। जानें इस बारे में ससबकुछ… Samsung Galaxy S22 Price cut सैमसंग गैलेक्सी एस22 अब पहले से किफायती दाम पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। पिछले तीन महीनों में Galaxy S22 की कीमत में यह दूसरी कटौती की गई है। इससे पहले नवंबर 2022 में कंपनी ने 128 जीबी स्टोरेज वाले गैलेक्सी एस22 की कीमत में 10,000 रुपये कम कर दिए थे और यह फोन 62,999 रुपरये में उपलब्ध था। अब, एक बार फिर हैंडसेट के दाम में 5000 रुपये की कटौती कर दी गई है। नए प्राइस कट के बाद गैलेक्सी एस22 के 128 जीबी स्टोरेज मॉडल को 57,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। जबकि 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट 61,999 रुपये में लेने का मौका है। डिवाइस के सभी कलर ऑप्शन को सस्ते में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा Samsung Shop से स्मार्टफोन लेने पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ग्राहकों को गैलेक्सी एस22 की खरीद पर OneDrive से 100GB क्लाउड स्टोरेज मुफ्त मिलेगी। Also Read Netflix देखने वालों को जोर का झटका! पासवर्ड शेयर करने पर लगेगी रोक, एक्स्ट्रा चार्ज की तैयारी बता दें कि नए गैलेक्सी एस23 स्मार्टफोन में सिर्फ चिपसेट और डिजाइन को ही अपग्रेड किया गया है। गैलेक्सी एस22 इस कीमत पर एक बढ़िया डील है। बता दें कि गैंलेक्सी एस22 को ऐंड्रॉयड 12 के साथ लॉन्च किया गया था और अब इसे ऐंड्रॉयड 13 पर अपग्रेड किया जा चुका है। सैमसंग ने डिवाइस में 4 साल तक ऐंड्रॉयड और 5 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट मिलने का वादा किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि फोन में ऐंड्रॉयड 16 तक अपग्रेड मिलेंगे। Also Read 200MP कैमरे वाले गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा से उठा पर्दा, Galaxy S23 और S23 प्लस भी लॉन्च Samsung Galaxy S22 specifications सैमसंग गैलेक्सी एस22 स्मार्टफोन में 6.1 इंच फुलएचडी+ डायनामिक AMOLED 2x डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 48 से 120 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass Victus+ पैनल दिया गया है। फोन में 8GB रैम और 4nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है। सैमसंग के इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के साथ आता है। इस फोन में वाइ-ऐंगल लेंस (OIS) के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड सेसंर और 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो सेंसर दिया गया है। गैलेक्सी एस22 में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन को पावर देने के लिए 3700mAh की बैटरी दी गई है जो 25W कन्वेंशनल और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram