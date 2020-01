Samsung Galaxy Note 10 Lite vs OnePlus 7T: हैंडसेट निर्माता कंपनी सैमसंग ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपने गैलेक्सी नोट 10 लाइट को उतारा है। पिछले साल लॉन्च हुए Samsung Galaxy Note 10 का कमजोर वर्जन है Galaxy Note 10 Lite। अहम खासियतों की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट में एक्सीनॉस 9810 प्रोसेसर, बैक पैनल पर तीन रियर कैमरे और 4,500 एमएएच की बड़ी बैटरी है। मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट की सीधी भिड़ंत OnePlus 7T से होगी।

Samsung Galaxy Note 10 Lite Price in India vs OnePlus 7T Price in India: सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये, 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 40,999 रुपये तय की गई है।

OnePlus 7T के 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 37,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था लेकिन अब यह आमतौर पर 34,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। वहीं, इसके 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 39,999 रुपये की कीमत के साथ भारतीय बाजार में उतारा गया था। लेकिन अब यह 37,999 रुपये में बेचा जाता है।

Galaxy Note 10 Lite बनाम OnePlus 7T, डिस्प्ले: सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट में 6.7 इंच फुल-एचडी+ (2400×1080 पिक्सल) डिस्प्ले है। आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और पिक्सल डेनसिटी 394 पिक्सल प्रति इंच है।

वहीं, दूसरी तरफ वनप्लस 7टी में 6.55 इंच फ्लूइड एमोलेड (2400×1080 पिक्सल) डिस्प्ले है, इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है और यह HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है।

Galaxy Note 10 Lite vs OnePlus 7T, प्रोसेसर और यूआई: सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट में 10nm एक्सीनॉस 9810 प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स के लिए माली-जी72 एमपी18 जीपीयू का इस्तेमाल किया गया है।

वहीं, दूसरी तरफ वनप्लस 7टी में 7nm क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855+ प्रोसेसर के साथ ग्राफिक्स के लिए ऐड्रेनो 640 जीपीयू का इस्तेमाल किया गया है। बता दें Samsung और OnePlus दोनों ही कंपनी के फोन Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स पर आधारित अपने खुद के कस्टम स्किन पर चलते हैं।

Galaxy Note 10 Lite Camera vs OnePlus 7T Camera: सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के पिछले हिस्से में तीन रियर कैमरे हैं, डुअल पिक्सल ऑटोफोकस के साथ 12MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर है।

12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेंसर और 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 12MP अल्ट्रावाइड एंगल लेंस दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर भी है, इसका अपर्चर एफ/2.2 है।

वनप्लस 7टी के बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 48MP Sony IMX586 प्राइमरी कैमरा सेंसर, 117 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 16MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर और 2X ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP सेल्फी कैमरा मिलेगा।

अब बात बैटरी क्षमता की। गैलेक्सी नोट 10 लाइट में जान फूंकने के लिए 4,500 एमएएच की बैटरी दी गई है जो 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। वहीं, दूसरी तरफ वनप्लस 7टी में 3,800 एमएएच की बैटरी दी गई है जो 30 वॉट वार्प चार्ज 30टी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

Amazon Sale का आज आखिरी दिन, Xiaomi Redmi Note 8 Pro समेत इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही हैं ये शानदार डील्स

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App