Samsung Galaxy M31s vs Samsung Galaxy M31, best smartphones under 20000: हैंडसेट निर्माता कंपनी सैमसंग ने हाल ही में अपने latest smartphone सैमसंग गैलेक्सी एम31एस को भारत में लॉन्च किया है। ये Samsung Mobile फरवरी में लॉन्च हुए सैमसंग गैलेक्सी एम31 का ही अपग्रेड वर्जन है। कीमत और फीचर्स के मामले में ये सैमसंग स्मार्टफोन्स एक-दूसरे से हैं कितने अलग, आइए जानते हैं।

Samsung Galaxy M31s Specifications vs Galaxy M31 Specifications: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

डुअल-सिम वाला सैमसंग गैलेक्सी एम31एस और गैलेक्सी एम31 स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 (Android 10 Smartphones) पर आधारित वन यूआई 2.0 पर काम करते हैं।

इस लेटेस्ट Samsung Phone में 6.5 इंच फुल-एचडी+ सुपर एमोलेड इनफिनिटी ओ डिस्प्ले है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ, गैलेक्सी एम31 में 6.4 इंच फुलएचडी+ सुपर एमोलेड इनफिनिटी-यू डिस्प्ले (1080 x 2340 पिक्सल) है।

Samsung Galaxy M31s vs Galaxy M31: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए गैलेक्सी एम31एस स्मार्टफोन में एक्सीनॉस 9611 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए सैमसंग गैलेक्सी एम31 स्मार्टफोन में भी एक्सीनॉस 9611 ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है। साथ में ग्राफिक्स के लिए माली-जी72 एमपी3 जीपीयू का इस्तेमाल हुआ है।

Samsung Galaxy M31s vs Galaxy M31: बैटरी क्षमता

दोनों ही Samsung Smartphones में जान फूंकने के लिए 6000 mAh की दमदार बैटरी दी गई है, लेकिन लेटेस्ट सैमसंग मोबाइल रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। गैलेक्सी एम31एस के साथ 25 वॉट का चार्जर मिलता है। वहीं, गैलेक्सी एम31 के साथ बॉक्स में 15 वॉट का चार्जर मिलता है।

Samsung Galaxy M31s vs Galaxy M31: कनेक्टिविटी

Samsung M31s में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 802.11एसी, 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, यूएसबी टाइप-सी, जीपीएस/ ए-जीपीएस और 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक को जगह मिली है। सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

दूसरी तरफ, गैलेक्सी एम31 में कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाई-फाई, 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ, यूएसबी टाइप-सी, जीपीएस/ ए-जीपीएस और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक शामिल है। सिक्योरिटी के लिए फोन के पिछले हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है।

Samsung Galaxy M31s Camera vs Galaxy M31 Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो गैलेक्सी एम31एस के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं। 64MP प्राइमरी Sony IMX682 कैमरा सेंसर है। साथ में 12MP सेकेंडरी कैमरा सेंसर मिलेगा।

इसके अलावा 5MP डेप्थ कैमरा सेंसर और 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Samsung M31s में 32MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।बता दें की कैमरा सेंसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। फोन में एआर डूडल, स्लो मो वीडियो और एआर इमोजी फीचर भी दिया गया है।

दूसरी तरफ, गैलेक्सी एम31 के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं, 64MP Samsung ISOCELL Bright GW1 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8 है।

साथ में 123 डिग्री फील्ड-ऑफ-व्यू के साथ 8MP सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस है।इसके अलावा 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 5MP डेप्थ कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है।

एन्हांस्ड बोकेह इफेक्ट के लिए लाइव फोकस का भी सपोर्ट मिलेगा। सैमसंग स्मार्टफोन में नाइट मोड, सुपर स्टेडी मोड और सुपर स्लो-मोशन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सैमसंग गैलेक्सी एम31 में 32MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा जो 4K और स्लो-मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।

Samsung Galaxy M31s Price in India vs Samsung Galaxy M31 Price in India

फोन के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, मिराज ब्लैक और मिराज ब्लू। Samsung Mobile Price की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी एम31एस के 6 जीबी रैम वेरिएंट की कीमत 19,499 रुपये तय की गई है।

वहीं, इस फोन के 8 जीबी रैम वेरिएंट का दाम 21,499 रुपये है। सेल की बात करें तो इस लेटेस्ट Samsung Smartphone की पहली सेल 6 अगस्त को ई-कॉमर्स साइट Amazon और सैमसंग की आधिकारिक साइट पर होगी। गौर करने वाली बात यह है की 6 अगस्त को अमेज़न प्राइम डे सेल (Amazon Prime Day Sale) भी शुरू होगी।

दूसरी तरफ, सैमसंग गैलेक्सी एम31 के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17499 रुपये और 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,499 रुपये है। वहीं, इस फोन के टॉप वेरिएंट में 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज है और इस मॉडल का दाम 20,499 रुपये है।

