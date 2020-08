Samsung Galaxy M31s Price, best smartphones under 20000: आप भी खुद के लिए 20 हजार रुपये के प्राइस सेगमेंट में non chinese smartphone खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हैंडसेट निर्माता कंपनी Samsung ने हाल ही में भारत में अपने 6000 mAh बैटरी वाले latest smartphone सैमसंग गैलेक्सी एम31एस को लॉन्च किया था और आज इस Samsung Mobile फोन की पहली सेल है।

अहम खासियतों की बात करें तो फोन में दमदार बैटरी के अलावा फोन के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप को भी जगह मिली है। आइए आपको Samsung M31s स्मार्टफोन की कीमत और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

Samsung Galaxy M31s Specifications

डिस्प्ले: इस Samsung Phone में 6.5 इंच फुल-एचडी+ सुपर एमोलेड इनफिनिटी ओ डिस्प्ले है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया गया है।

सॉफ्टवेयर: डुअल-सिम वाला सैमसंग गैलेक्सी एम31एस स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 (Android 10 Smartphones) पर आधारित वन यूआई पर काम करता है।

Samsung Galaxy M31s Processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए एक्सीनॉस 9611 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाना संभव है।

कनेक्टिविटी: Galaxy M31s में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 802.11एसी, 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, यूएसबी टाइप-सी, जीपीएस/ ए-जीपीएस और 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक को जगह मिली है। सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

बैटरी क्षमता: 6,000 एमएएच की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करेगी, फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

Samsung Galaxy M31s Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं। 64MP प्राइमरी Sony IMX682 कैमरा सेंसर है। साथ में 12MP सेकेंडरी कैमरा सेंसर मिलेगा।

इसके अलावा 5MP डेप्थ कैमरा सेंसर और 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Samsung M31s में 32MP का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है। बता दें की कैमरा सेंसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। फोन में एआर डूडल, स्लो मो वीडियो और एआर इमोजी फीचर भी दिया गया है।

Samsung Galaxy M31s Price in India

फोन के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, मिराज ब्लैक और मिराज ब्लू। Samsung Mobile Price की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी एम31एस के 6 जीबी रैम वेरिएंट की कीमत 19,499 रुपये तय की गई है।वहीं, इस फोन के 8 जीबी रैम वेरिएंट का दाम 21,499 रुपये है।

सेल की बात करें तो इस लेटेस्ट Samsung Smartphone की आज यानी 6 अगस्त को पहली सेल ई-कॉमर्स साइट Amazon और सैमसंग की आधिकारिक साइट पर होगी।

Samsung Galaxy Note 20 सीरीज़ लॉन्च, 108MP कैमरा और दमदार बैटरी समेत मिलेंगी ये खूबियां

Samsung Independence day Offer: टीवी और फ्रिज की खरीदी पर स्मार्टफोन फ्री, जानें ऑफर

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो