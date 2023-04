Samsung Galaxy M14 5G: सैमसंग के सस्ते 5जी स्मार्टफोन की पहली सेल आज, दाम 15000 रुपये से कम

Samsung Galaxy M14 5G Price in India: गैलेक्सी एम14 5जी स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम वेरियंट को 13,499 रुपये और 6 जीबी रैम वेरियंट को 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

सैमसंग गैलेक्सी एम14 5जी स्मार्टफोन की सेल

Samsung Galaxy M14 5G: सैमसंग ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपना Samsung Galaxy M14 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया था। सैमसंग गैलेक्सी एम14 5जी एक एंट्री-लेवल 5जी स्मार्टफोन है जो कंपनी के एक्सीनॉस 1330 प्रोसेसर के साथ आता है। दक्षिण कोरियाई कंपनी Samsung का यह फोन 6000mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स के साथ आता है। जानें सैमसंग गैलेक्सी एम14 5जी की कीमत, लॉन्च ऑफर्स और फीचर्स के बारे में… Samsung Galaxy M14 5G Price in India सैमसंग गैलेक्सी एम14 5जी स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 13,490 रुपये में लॉन्च किया गया है। वहीं 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 14,990 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि ये दाम बैंक ऑफर्स के साथ हैं। गैलेक्सी एम14 5जी स्मार्टफोन स्मोक टील, आइसी सिल्वर और बेरी ब्लू कलर में आता है। स्मार्टफोन की बिक्री आज (21 अप्रैल 2023) दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। फोन को एक्सक्लूसिव तौर पर ऐमजॉन इंडिया और सैमसंग इंडिया स्टोर से खरीदा जा सकेगा। Samsung Galaxy M14 5G Specifications सैमसंग गैलेक्सी एम14 में 6.6 इंच एलसीडी डिस्प्ले है जो फुलएचडी+ (1080 × 2408 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। फोन में सेल्फी सेंसर के लिए इनफिनिटी -V नॉच दी गई है। यह फोन 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। हैंडसेट में ऑक्टा-कोर एक्सीनॉस 1330 प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए हैंडसेट में इंटिग्रेटेड माली G68 GPU मिलता है। Galaxy M14 में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OneUI Core 5.1 दिया गया है। सैमसंग ने फोन में दो ऐंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड का वादा किया है। गैलेक्सी एम14 में ट्रिपल-रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल मैक्रो और एलईडी फ्लैश के साथ आते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Galaxy M14 को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सैमसंग का यह फोन फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। फोन में माइक्रो-एसडी कार्ड स्लॉट और 3.5 एमएम ऑडियो जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फोन का वज़न 206 ग्राम और डाइमेंशन 166.8 × 77.2 × 9.4 मिलीमीटर है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में ड्यूल-सिम, 5जी, वाई-फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस, ग्लोनास जैसे फीचर्स दिए गए हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

