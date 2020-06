Samsung Galaxy M11 vs Samsung Galaxy M01: कौन सा फोन है बेस्ट, जानें

Samsung Galaxy M11 vs Samsung Galaxy M01, best smartphones under 15000: हैंडसेट निर्माता कंपनी Samsung ने हाल ही में अपनी गैलेक्सी एम सीरीज़ के अंतर्गत दो latest smartphones सैमसंग गैलेक्सी एम11 और सैमसंग गैलेक्सी एम01 को भारत में लॉन्च किया है।

दोनों ही Samsung Mobile बजट सेगमेंट में उतारे गए हैं। अहम खासियतों की बात करें तो Samsung M11 में 5000 एमएएच बैटरी (5000 mAh Battery Mobile) और Samsung M01 में 4000 एमएएच की दमदार बैटरी मिलेगी। ये दोनों ही सैमसंग स्मार्टफोन्स कीमत और फीचर्स के मामले में एक-दूसरे से कितने अलग और दमदार हैं, आइए जानते हैं।

Samsung Galaxy M11 Price in India Flipkart vs Samsung Galaxy M01 Price in India

सैमसंग गैलेक्सी एम01 के भी तीन कलर वेरिएंट मिलेंगे, ब्लैक, ब्लू और रेड। इस फोन का सिंगल वेरिएंट उतारा गया है जो 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज से लैस है। इस मॉडल की कीमत 8,999 रुपये तय की गई है।

दूसरी तरफ, सैमसंग गैलेक्सी एम11 के तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ब्लैक, मैटेलिक ब्लू और वायलेट। इस फोन के 3 जीबी रैम/32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है।

वहीं, गैलेक्सी एम11 के 4 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 12,999 रुपये तय किया गया है। Galaxy M11 और Galaxy M01 दोनों ही Samsung Smartphones की बिक्री के लिए सैमसंग इंडिया ई-स्टोर के अलावा ई-कॉमर्स साइट अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर होगी।

Samsung Galaxy M11 Specifications vs Samsung Galaxy M01 Specifications: डिस्प्ले

डुअल-सिम (नैनो) वाले सैमसंग गैलेक्सी एम11 में 6.4 इंच एचडी+ (720 x 1560 पिक्सल) इनफिनिटी-ओ डिस्प्ले पैनल दिया गया है। आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। दूसरी तरफ, डुअल-सिम (नैनो) वाले सैमसंग गैलेक्सी एम01 में 5.71 इंच एचडी+ (720 x 1560 पिक्सल) टीएफटी इनफिनिटी-वी डिस्प्ले पैनल है। आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है।

Samsung Galaxy M11 vs Samsung Galaxy M01: प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज

गैलेक्सी एम11 में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 4 जीबी तक रैम और 64 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

Samsung Galaxy M11 vs Samsung Galaxy M01: बैटरी क्षमता

सैमसंग गैलेक्सी एम11 की बैटरी क्षमता की बात की जाए तो इस लेटेस्ट फोन में 5,000 mAh की बैटरी जान फूंकने का काम करती है। यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

दूसरी तरफ, सैमसंग गैलेक्सी एम01 की बैटरी क्षमता की बात की जाए तो इस लेटेस्ट सैमसंग मोबाइल में 4,000 mAh की बैटरी जान फूंकने का काम करती है लेकिन यह फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ नहीं आता है।

Samsung Galaxy M11 vs Samsung Galaxy M01: कनेक्टिविटी

सैमसंग गैलेक्सी एम11 में कनेक्टिविटी के लिए 4 जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ वर्जन 4.2, जीपीएस, ए-जीपीएस, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप-सी सपोर्ट शामिल है। सिक्योरिटी के लिए बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा।

दूसरी तरफ, सैमसंग गैलेक्सी एम01 में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, 4 जी वीओएलटीई, एफएम रेडियो, माइक्रो-यूएसबी, जीपीएस, ए-जीपीएस और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक मिलेगा। इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह नहीं मिली है।

Samsung Galaxy M11 vs Samsung Galaxy M01: सॉफ्टवेयर

सैमसंग गैलेक्सी एम01 और सैमसंग गैलेक्सी एम11 दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 (Android 10 smartphone) पर आधारित वन यूआई 2.0 पर चलते हैं।

Samsung Galaxy M11 Camera vs Samsung Galaxy M01 Camera

सैमसंग गैलेक्सी एम11 के पिछले हिस्से में तीन रियर कैमरे हैं, इसमें 13MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 2MP का डेप्थ कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। 5MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/2.0 है।

दूसरी तरफ, गैलेक्सी एम01 के बैक पैनल पर दो रियर कैमरे मिलेंगे। इसमें 13MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। साथ में 2MP का सेकेंडरी कैमरा सेंसर मिलेगा, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/2.2 है।

