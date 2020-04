Samsung Galaxy J2 Core 2020, samsung latest mobile: हैंडसेट निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपने लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन (budget smartphones in india) गैलेक्सी जे2 कोर 2020 को भारत में लॉन्च कर दिया है। Samsung ब्रांड के इस नए हैंडसेट को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर कीमत और स्पेसिफिकेशन के साथ लिस्ट भी किया जा चुका है।

Samsung Galaxy J2 Core 2020 Features

इस लेटेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन में 5 इंच qHD डिस्प्ले है, फोन के ऊपरी और निचले हिस्से में आपको बॉर्डर मिलेगा। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए फोन में एक्सीनॉस 7570 क्वाड-कोर चिपसेट का इस्तेमाल हुआ है।

माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256 जीबी तक बढ़ाना संभव है। बैटरी क्षमता की बात करें तो इस लेटेस्ट Samsung Phone में 2,600 एमएएच की बैटरी जान फूंकने का काम करती है।

कनेक्टिविटी के लिए फोन में डुअल सिम सपोर्ट, वाई-फाई, 4जी एलटीई, माइक्रो यूएसबी, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और ब्लूटूथ वर्जन 4.2 शामिल है। फोन में स्मार्ट मैनेजर फीचर को जोड़ा गया है। इस फीचर की मदद से आप ऐप्स या फिर कंटेंट को आसानी से मैमोरी कार्ड में मूव कर सकेंगे।

Samsung Galaxy J2 Core 2020 Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में 8MP प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा सेंसर है। फोन ऑटो-फोकस, बैक पैनल पर फ्लैश और फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ उतारा गया है।

Samsung Galaxy J2 Core 2020 Price

सैमसंग गैलेक्सी जे2 कोर 2020 का केवल सिंगल वेरिएंट उतारा गया है जो 1 जीबी रैम और 16 जीबी स्टोरेज से लैस है। भारत में इस मॉडल की कीमत 6,299 रुपये तय की गई है। फोन क तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ब्लू, गोल्ड और ब्लैक। सैमसंग ब्रांड के इस लेटेस्ट फोन की बिक्री Coronavirus Lockdown के बाद शुरू होने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy J2 Core 2020 Price: जानें कीमत और फीचर्स (फोटो- सैमसंग डॉट कॉम) Samsung Galaxy J2 Core 2020 Price: जानें कीमत और फीचर्स (फोटो- सैमसंग डॉट कॉम)

सैमसंग गैलेक्सी जे2 कोर का 2020 वर्जन एंड्रॉयड ओरियो (गो एडिशन) आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर चलता है। फोन में आपको एंड्रॉयड गो ऐप्स मिलेंगे जैसे कि यूट्यूब गो (YouTube Go), जीमेल गो (Gmail Go), मैप्स गो (Maps Go) और असिस्टेंट गो (Assistant Go)।

COVID-19 India Tracker State-wise: आपके शहर में हैं कितने संक्रमित मरीज, ऐसे मिलेगी जानकारी

WhatsApp में एक-साथ इतने लोग कर सकेंगे Video Call, जानें कैसे

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।