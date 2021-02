Samsung Galaxy F62 price in india : को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 7000एमएएच की बैटरी, कुल 5 कैमरे और 7 एनएम बेस्ड एक्सीनोस 9825 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। यह मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया है और इसकी बिक्री 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे शुरू होगी। आइए जानते हैं सैमसंग गैलेक्सी एफ62 का प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, कैमरा और बैटरी के बारे में। साथ ही इसका मुकाबला रियलमी और वनप्लस के फोन के साथ होगा।

Samsung Galaxy F62 price and discount

Samsung के इस स्मार्टफोन को दो वेरियंट में उतारा गया है, जिसमें एक 6जीबी रैम व 128जीबी इंटरनल मेमोरी मिलेगी, जिसकी कीमत कंपनी ने 23999 रुपये रखी है। वहीं, 8GB/128GB की कीमत 25999 रुपये निर्धारित की है। यह फोन तीन कलर Laser Green, Laser Blue, Laser Grey में उपलब्ध होगा। इस स्मार्टफोन को Flipkart, My Jio retail stores और Samsung की वेबसाइट से खरीदे जा सकते हैं। ICICI credit और debit कार्ड होल्डर्स को 2500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।

Samsung Galaxy F62 compares with OnePlus Nord and Realme X7

Samsung के इस स्मार्टफोन का मुकाबला OnePlus Nord और रियलमी एक्स3 सुपर जूम और रियलमी एक्स7 5G के साथ होगा। (Samsung Galaxy F62 vs OnePlus Nord vs Realme X7 vs Realme X3 superzoom)



Samsung Galaxy F62 Specifications

सैमसंग गैलेक्सी एफ62 में 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O डिस्प्ले दिया है। यह स्मार्टफोन एक्सीनोस 9825 प्रोसेसर पर काम करता है, जिसका गीकबेंच 5 स्कोर 2401 है और Antutu 8 score 452065 है। बताते चलें कि कंपनी एक्सीनोस 9825 प्रोसेसर का इस्तेमाल सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सीरीज में भी कर चुकी है। इस फोन में 6GB/8GB रैम दी जाएगी और 128जीबी इंटरनल मेमोरी उपलब्ध कराई जाएगी।

Samsung Galaxy F62 Battery and feature

Samsung Galaxy F62 में 7000 एमएएच की बैटरी मिलेगी, जो 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन 2 घंटे से भी कम समय में सुपर बैटरी को फुल चार्ज कर देगा।



Samsung Galaxy F62 Camera

Galaxy F62 में बैक पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64MP का Sony IMX 682 सेंसर है। कंपनी का दावा है कि यह दिन और रात दोनों परिस्थितियों में अच्छी फोटो क्लिक कर सकता है। इसमें सेकेंडरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, जो एक अल्ट्रा वाइड एंगल है, जो 123 डिग्री व्यू एंगल को कैप्चर कर सकता है। साथ ही इसमें 5MP Macro लेंस और 5MP डेप्थ सेंसर दिया गया है। यह कैमरा सेटअप 4K (4 हजार रेजोल्यूशन) वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और slow-mo selfies ले सकता है।