Samsung galaxy f62 price in india and discount on flipkart: सैमसंग गैलेक्सी एफ62 को भारत में इस साल लॉन्च किया गया था। इस फोन में 7000 एमएएच की बैटरी और 64 मेगापिक्सल कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें 6 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

SAMSUNG Galaxy F62 का यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल के दौरान लिस्टेड है, जिसका नाम स्टे होम शॉप सेफ है और यह सेल 16 जून तक चलेगी। इस सेल में भारतीय स्टेट बैंक (SBI)बैंक क्रेडिट कार्ड होल्टर्स को प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है। यह फोन एक बड़ी बैटरी के साथ आता है, जिसे चार्ज करने के लिए 25 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है।

SAMSUNG Galaxy F62 (6GB Ram, 128GB storage) की Flipkart पर कीमत 23,999 रुपये है और इस पर SBI Credit Card की मदद से पेमेंट करने पर 750 रुपये तक बचत कर सकते हैं, जबकि SBI Credit Card EMI ऑप्शन लेने पर अधिकतम 1 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं।

Samsung Galaxy F62 Specifications

सैमसंग गैलेक्सी एफ 62 में 6.7 इंच का फुलएचडी प्लस सुपर एमोलेड प्लस इनफिनिटी ओ डिस्प्ले दिया गया है। यह स्क्रीन 1080×2400 रेजोल्यूशन के साथ आती है। इस फोन में एक्सीनोस 9825 चिपसेट दिया है, जो 8 जीबी तक रैम के साथ आता है। इस फोन में 1 टेराबाइट (1 TB) का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं।

Samsung Galaxy F62 camera

Samsung Galaxy F62 के बैक पैनल पर चार कैमरों का सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जो Sony IMX682 सेंसर है। इसमें 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा सेंसर है, जो एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और यह 123 डिग्री फील्ड व्यू को कैप्चर कर सकता है। इसमें तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है और चौथा कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का है।

इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, जो 4 हजार रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यह सिंगल टेक में 14 प्रकार की फोटो प्रोड्यूस कर सकता है।

Samsung Galaxy F62 is good or bad

Samsung Galaxy F62 की कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ वी 5.0, एनएफसी, यूएसबी टाइप सी, 3.5 एमएम का ऑडियो जैसे और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो फोन को अनलॉक करने के काम आता है। (इसे भी पढ़ेंः WhatsApp के जानते हैं ये फीचर्स)