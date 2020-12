Flipkart पर ऐसे मिल सकता है 1,349 रुपये में Samsung Galaxy F41! जानें खासियतें

Samsung Galaxy F41 Price in India: जानें Flipkart Offers के बारे में

Samsung Galaxy F41 Price in India, smartphones under 20000: आप भी अगर Samsung ब्रांड का स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है। इस Non Chinese Mobile स्मार्टफोन पर छूट तो नहीं मिल रही लेकिन फोन के साथ कई Flipkart Offers लिस्ट किए गए हैं। आइए जानते हैं स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले ऑफर्स के बारे में विस्तार से।

Samsung Galaxy F41 Specifications: सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 6.4 इंच फुल-एचडी+ सुपर एमोलेड इनफिनिटी-यू डिस्प्ले है और इसका पीक ब्राइटनेस 420 निट्स है। डुअल-सिम (नैनो) वाला सैमसंग गैलेक्सी एफ41 स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित वनयूआई कोर पर काम करता है।

प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए एक्सीनॉस 9611 प्रोसेसर के साथ 6 जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रैम और 128 जीबी तक स्टोरेज है, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

बैटरी क्षमता: सैमसंग गैलेक्सी एफ41 में 6,000 mAh की बैटरी दी गई है और फोन के साथ मिलने वाले चार्जर की मदद से यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

कनेक्टिविटी: फोन में 4जी एलटीई, ब्लूटूथ 5.0, वाई-फाई 802.11एसी, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक भी है। सिक्योरिटी के लिए फोन के बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह मिली है।

कैमरा डिटेल्स: फोन के पिछले हिस्से में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है और इसमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर है। साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और लाइव फोकस सपोर्ट के साथ 5MP का तीसरा कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी करता है। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है।

इस Samsung Phone के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है। वहीं, फोन के टॉप वेरिएंट में 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज है और इस मॉडल की कीमत 16,499 रुपये है। सैमसंग गैलेक्सी एफ41 के तीन कलर वेरिएंट हैं, फ्यूज़न ब्लू, फ्यूज़न ग्रीन और फ्यूज़न ब्लैक।

इस फोन के 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट खरीदते वक्त पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 15,150 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आपको एक्सचेंज डिस्काउंट का पूरा लाभ यानी फायदा मिल जाता है तो इसका मतलब आपको 15,150 रुपये का डिस्काउंट एक्सचेंज के जरिए ही मिल जाएगा।

एक्सचेंज डिस्काउंट का पूरा फायदा मिलने के बाद आपको Galaxy F41 का 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट के लिए 16,499 रुपये के बजाय केवल शेष राशि का ही भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर सैमसंग गैलेक्सी एफ41 का 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट 1,349 रुपये (16,499 (फोन की कीमत) – 15,150 (एक्सचेंज डिस्काउंट) = 1,349 रुपये) में पड़ेगा।

मगर इस कीमत में फोन आपको तभी मिलेगा जब आपको एक्सचेंज डिस्काउंट का पूरा लाभ मिल जाता है। फोन के साथ मिलने वाले अन्य ऑफर्स आप खबर के बीच लगाई गई तस्वीर में देख सकते हैं।

