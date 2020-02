Samsung Galaxy A71 vs Realme X2 Pro: जानें, सैमसंग और रियलमी फोन के बारे में

best smartphones under 30000, Samsung Galaxy A71 vs Realme X2 Pro: हैंडसेट निर्माता कंपनी सैमसंग ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपने नए और लेटेस्ट स्मार्टफोन गैलेक्सी ए71 को लॉन्च किया है। कुछ अहम खासियतों की बात करें तो यह फोन इनफिनिटी-ओ डिस्प्ले और फोटोग्राफी के लिए बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ उतारा गया है।

मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी ए71 (Samsung A71) की सीधी भिड़ंत Oppo के सब-ब्रांड रियलमी के रियलमी एक्स2 प्रो स्मार्टफोन से होगी। आइए अब आपको कीमत, स्पेसिफिकेशन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

Samsung Galaxy A71 Price in India vs Realme X2 Pro Price in India

सैमसंग ब्रांड के इस स्मार्टफोन का 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 29,999 रुपये है। गैलेक्सी ए71 के तीन कलर वेरिएंट हैं, प्रिज़्म क्रश ब्लैक, प्रिज़्म क्रश सिल्वर और प्रिज़्म क्रश ब्लू।

Galaxy A71 Sale की बात करें तो इस लेटेस्ट फोन की बिक्री 24 फरवरी 2020 से शुरू होगी। फोन की बिक्री सैमसंग ओपेरा हाउस, सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रमुख ऑनलाइन पोर्टल पर होगी।

दूसरी तरफ, रियलमी एक्स2 प्रो के 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है। वहीं, 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट का दाम 29,999 रुपये है। 12 जीबी रैम/256 जीबी वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है।

Samsung Galaxy A71 Specifications vs Realme X2 Pro Specifications

सबसे पहले बात डिस्प्ले की। गैलेक्सी ए71 में 6.7 इंच फुल-एचडी+ (1080×2400 पिक्सल) सुपर एमोलेड इनफिनिटी-ओ डिस्प्ले और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। दूसरी तरफ, रियलमी एक्स2 प्रो में 6.5 इंच फुल-एचडी (1080×2400 पिक्सल) सुपर एमोलेड फ्लूइड स्क्रीन दी गई है। रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ और आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है।

अब बात रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज की। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए गैलेक्सी ए71 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

दूसरी तरफ, Realme Smartphone में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855+ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज है।

अब बात सॉफ्टवेयर की। गैलेक्सी ए71 स्मार्टफोन यह फोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित वन यूआई 2.0 पर चलता है। दूसरी तरफ, रियलमी एक्स2 प्रो एंड्रॉयड 9 पाई पर आधारित कलरओएस 6.1 पर चलता है।

अब बात बैटरी क्षमता की। जान फूंकने के लिए Samsung Smartphone में 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। दूसरी तरफ, रियलमी फोन में 4,000 एमएएच की बैटरी मिलेगी जो 50 वॉट सुपर वूक फ्लैश चार्ज सपोर्ट के साथ आती है।

अब बात कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी के लिए गैलेक्सी ए71 में वाई-फाई, 4जी वीओएलटीई, जीपीएस/ ए-जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है।

दूसरी तरफ, रियलमी फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 802.11एसी, 4जी एलटीई, जीपीएस/ ए-जीपीएस, ब्लूटूथ वर्जन5.0, यूएसबी टाइप-सी, एनएफसी और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है। दोनों ही फोन में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

Samsung Galaxy A71 Camera vs Realme X2 Pro Camera

फोन के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे हैं, 64MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.8 है। 12MP सेकेंडरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। 5MP डेप्थ कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 और 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलेगा, अपर्चर एफ/2.2 है।

दूसरी तरफ, रियलमी एक्स2 प्रो के बैक पैनल पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल Samsung GW1 प्राइमरी सेंसर, 13 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर, 115 डिग्री अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस के साथ 8MP का सेंसर और 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर है। सेल्फी के लिए 16MP Sony IMX471 कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/2.0 है।

