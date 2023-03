Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53: सैमसंग के दो स्मार्टफोन में बड़ी टक्कर, जानें किसमें कितना है दम

Galaxy A54 vs Galaxy A53: गैलेक्सी ए54 और गैलेक्सी ए53 स्मार्टफोन की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की तुलना।

सैमसंग गैलेक्स ए54 vs गैलेक्सी ए53 स्मार्टफोन

Comparison between Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A53: Samsung ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपना नया स्मार्टफोन Galaxy A54 लॉन्च कर दिया है। नया सैमसंग गैलेक्सी ए54 स्मार्टफोन कंपनी के पिछले गैलेक्सी ए53 का अपग्रेड है। गैलेक्सी ए54 को नई डिजाइन, अपग्रेड हार्डवेयर और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ उपलब्ध कराया गया है। गैलेक्सी ए54 एक मिड-रेंज फोन है। आपको बताते हैं गैलेक्सी ए53 और गैलेक्सी ए54 की तुलना में कौन है बेहतर? करते हैं कीमत व फीचर्स की तुलना… Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53 Design गैलेक्सी ए54 स्मार्टफोन ग्लास सैडंविच डिजाइन के साथ आता है। जबकि गैलेक्सी ए53 को प्लास्टिक बैक पैनल के साथ लॉन्च किया गया था। दोनों फोन IP67 रेटिंग के साथ आते हैं और वॉटर व डस्ट रेजिस्टेंट हैं। छोटी स्क्रीन के बावज़ूद गैलेक्सी ए54 ज्यादा भारी है और इसका वज़न 202 ग्राम है। Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53 Display सैमसंग गैलेक्सी ए54 में गैलेक्सी ए53 की तुलना में बेहतर लेकिन छोटी स्क्रीन दी गई है। इस स्मार्टफोन में 6.4 इंच AMOLED स्क्रीन है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। गैलेक्सी ए53 में 6.5 इंच AMOLED स्क्रीन मौजूद है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। हालांकि, पुराने गैलेक्सी ए53 में डिस्प्ले के चारों तरफ पतले बेज़ल दिए गए हैं जिसके चलते गैलेक्सी ए54 की तुलना में यह ज्यादा प्रीमियम दिखता है। Also Read 6000mAh बैटरी, 3 कैमरे वाला बहुत सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, दाम 8000 रुपये से कम Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53 Processing, performance सैमसंग गैलेक्सी ए54 स्मार्टफोन में नया एक्सीनॉस 1380 प्रोसेसर दिया गया है जिसने AnTuTu पर 5 लाख से ज्यादा स्कोर किया। जबकि गैलेक्सी ए53 में एक्सीनॉस 1280 प्रोसेसर है जिसने AnTuT पर 3.8 लाख पॉइन्ट स्कोर किया। यानी गैलेक्सी ए53 की तुलना में गैलेक्सी ए54 30 प्रतिशत ज्यादा फास्ट है। Also Read स्मार्टफोन के दाम में मिल जाएगा पावरफुल लैपटॉप, कम बजट वाले टॉप-3 ऑप्शन देखें Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53 Cameras सैमसंग गैलेक्सी ए54 को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च किया गया है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस दिए गए हैं। जबकि गैलेक्सी ए53 में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है जो 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड ऐंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मौजूद हैं। गैलेक्सी ए54 में कम रोशनी में बेहतर क्वॉलिटी की तस्वीरें कैद होती हैं। Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53 Software experience सैमसंग गैलेक्सी ए54 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OneUI 5.1 के साथ आता है। गैलेक्सी ए53 को भी यह अपडेट मिलेगा। गैलेक्सी ए54 को कंपनी ने चार ऐंड्रॉयड ओएस अपडेट मिलने का वादा किया है। जबकि गैलेक्सी ए53 स्मार्टफोन को तीन बड़े ऐंड्रॉयड OS अपडेट मिलेंगे। गैलेक्सी ए54 में गैलेक्सी ए53 की तुलना में ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे। Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53 Battery सैमसंग गैलेक्सी ए54 और गैलेक्सी ए53 को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है। बता दें कि सैमसंग के इन दोनों फोन के साथ चार्जर नहीं दिया गया है। छोटी डिस्प्ले और ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर के चलते गैलेक्सी ए54 में गैलेक्सी ए53 की तुलना में ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी। Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A53: कौन सा फोन खरीदें? सैमसंग गैलेक्सी ए54 स्मार्टफोन निश्चित तौर पर डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस के लिहाज से एक बेहतरीन अपग्रेड है। पहले से बेहतर बिल्ड क्वॉलिटी के साथ लॉन्च हुआ गैलेक्सी ए54 ज्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन है। 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट वाले गैलेक्सी ए54 को 38,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। जबकि 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 33,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

