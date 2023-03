इंतजार खत्म! Samsung Galaxy A54, Galaxy A34 से उठ गया पर्दा, 5000mAh बैटरी और 256GB तक स्टोरेज

Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A34 5G: गैलेक्सी ए54 50 मेगापिक्सल जबकि गैलेक्सी ए34 स्मार्टफोन 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ आते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी ए54 और गैलेक्सी ए34 स्मार्टफोन लॉन्च

Samsung Galaxy A54, Galaxy A34 Launched: सैमसंग ने अपनी A-Series में दो नए मिड-रेंज स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। Samsung Galaxy A32, Galaxy A54 कंपनी के नए स्मार्टफोन हैं और 2022 में आए मॉडल के अपग्रेड हैं। सबसे खास बात है कि दक्षिण कोरियाई कंपनी के ये दोनों नए स्मार्टफोन देखने में 2023 के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S23 और Galaxy S23 Plus जैसे हैं। सैमसंग के इन स्मार्टफोन को AMOLED डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। जानें नए Samsung Smartphone की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में सबकुछ… Samsung Galaxy A54 Price सैमसंग के इस फोन की बिक्री 6 मार्च से चुनिंदा यूरोपीय मार्केट के अलावा दक्षिण एशियाई देशों में शुरू होगी। हैंडसेट को ऑसम लाइम,ऑसम ग्रेफाइट, ऑसम वॉयलट और ऑसम व्हाइट कलर वेरियंट में उपलब्ध कराया गया है। गैलेक्सी ए54 के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 490 यूरो (करीब 43,200 रुपये) और 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 550 यूरो (करीब 48,500 रुपये) है। Samsung Galaxy A34 Price बात करें सैमसंग गैलेक्सी ए34 की तो यह फोन ऑसम लाइम, ऑसम ग्रेफाइट, ऑसम वॉयलट और ऑसम सिल्वर कलर में आता है। फोन के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत ब्रिटेन में 390 यूरो (करीब 34,400 रुपये) जबकि8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 460 यूरो (करीब 40,500 रुपये) है। हैंडसेट की बिक्री 6 मार्च से शुरू होगी। Samsung Galaxy A54 Specifications सैमसंग गैलेक्सी ए54 स्मार्टफोन में 6.4 इंच सुपर AMOLED स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और यह vision Booster सपोर्ट के साथ आती है। गैलेक्सी ए54 का डाइमेंशन 158.2×76.7×8.2mm और वज़न 202 ग्राम है। सैमसंग गैलेक्सी ए54 में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 5nm एक्सीनॉस 1380 चिपसेट दिया गया है। गैलेक्सी ए54 में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.2 के साथ 12 मेगापिक्सल फिक्स्ड-फोकस अल्ट्रावाइड सेंसर और अपर्चर एफ/2.4 मैक्रो सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। सेल्फी और वीडियो के लिए हैंडसेट में अपर्चर एफ/2.2 के साथ 32 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर मौजूद है। Samsung Galaxy A32 Specifications सैमसंग गैलेक्सी ए32 में 6.6 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और यह Vision Booster फीचर के साथ आती है। फोन का डाइमेंशन 161.3×78.1×8.2 मिलीमीटर और वज़न करीब 199 ग्राम है। वहीं गैलेक्सी ए34 में 6nm मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 प्रोसेसर मिलता है। हैंडसेट में 6 व 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Samsung Galaxy A32 में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.2 के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड और अपर्चर एफ/2.4 के साथ 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर मौजूद हैं। फोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। सैमसंग के इन दोनों स्मार्टफोन में IP67 रेटिंग मिलती है और यह डस्ट व वॉटर रेजिस्टेंट है। इन दोनों हैंडसेट पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

