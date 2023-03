Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G: 256GB स्टोरेज वाले दो पावरफुल सैमसंग स्मार्टफोन की भारत में एंट्री, जानें दाम

Samsung Galaxy A34 5G, Galaxy A54 5G को 5000mah की बैटरी के साथ भारत में लॉन्च किया गया है।

सैमसंग गैलेक्सी ए54 5जी और गैलेक्सी ए34 5जी स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

Samsung Galaxy A54 5G Galaxy A54 5G launched: सैमसंग ने भारत में अपनी Galaxy A-Series के दो नए मिड-रेंज स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। ग्लोबल लॉन्च के एक दिन बाद ही Samsung Galaxy A34 5G और Samsung Galaxy A54 5G को भारत में पेश कर दिया गया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी ने गैलेक्सी ए34 5जी और गैलेक्सी ए54 5जी को 30,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया है। नए गैलेक्सी ए-सीरीज के ये दोनों फोन कस्टम एक्सीनॉस और मीडियाटेक प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा और 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। Samsung Galaxy A54 5G Specifications सैमसंग गैलेक्सी ए54 5जी में 6.4 इंच 1080 पिक्सल सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और बीच में होल-पंच कटआउट दिया गया है। फोन में ग्लास बैक पैनल पर फ्लोटिंग कैमरा डिजाइन दी गई है। गैलेक्सी ए54 5जी में गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है। रियर पैनल पर भी ग्लास बैक डिजाइन को सिक्यॉर करने के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है। गैलेक्सी ए54 5जी में एक्सीनॉस 1380 चिपसेट दिया गया है। फोन में 8 जीबी रैम और 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5.1 के साथ आता है और इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। फोन 25W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। Also Read 16 घंटे की बैटरी लाइफ वाला नया लैपटॉप लॉन्च, जानें क्या है दाम गैलेक्सी ए54 5जी में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। हैंडसेट में अपर्चर एफ/1.8 OIS के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.2 के साथ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए हैंडसेट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। Also Read स्मार्टफोन के दाम में मिल जाएगा पावरफुल लैपटॉप, कम बजट वाले टॉप-3 ऑप्शन देखें Samsung Galaxy A34 5G Specifications सैमसंग गैलेक्सी ए34 5जी स्मार्टफोन में 6.6 इंच 1080 पिक्सल सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है और इस पर वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच दी गई है। फोन में ग्लास्टिक बैक डिजाइन दी गई है और IP67 रेटिंग के साथ आता है। इस फोन का वज़न 199 ग्राम और मोटाई 8.2 मिलीमीटर है। Samsung Galaxy A34 5G में 8 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 1080 चिपसेट मौजूद है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड One UI 5.1 के साथ आता है। डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। गैलेक्सी ए34 5जी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन में अपर्चर एफ/1.8 OIS के साथ 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, अपर्चर एफ/2.2 के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड और 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरे मिलते हैं। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मौजूद है। Samsung Galaxy A34 5G Price in India गैलेक्सी ए34 5जी के 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 30,999 रुपये है। जबकि 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 32,999 रुपये है। हैंडसेट को ऑसम लाइम, ऑसम ग्रेफाइट, ऑसम वॉयलट और ऑसम सिल्वर कलर वेरियंट में लॉन्च किया गया है। Samsung Galaxy A54 5G Price In India गैलेक्सी ए54 5जी स्मार्टफोन के 128 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 38,999 रुपये है। जबकि 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 40,999 रुपये में लिया जा सकता है। गैलेक्सी ए54 5जी को ग्रेफाइट, लाइम और वॉयलट कलर में लॉन्च किया गया है। सैमसंग गैलेक्सी ए54 5जी और गैलेक्सी ए34 5जी स्मार्टफोन को खरीदने पर 5 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट देने का वादा किया है। जबकि कंपनी 4 साल तक बड़े OS अपडेट भी देगी। Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G offers सैमसंग के इन दोनों स्मार्टफोन को Samsung के एक्सक्लूसिव और पार्टनर स्टोर, Samsung.com और दूसरे ऑनलाइन प्लैटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। इन डिवाइस की बिक्री 28 मार्च 2023 से शुरू होगी। ग्राहक चाहें तो इन डिवाइस को 16 मार्च से 27 मार्च के बीच प्री-बुक भी कर सकते हैं। प्री-बुक करने वाले ग्राहकों को कंपनी स्पेशल ऑफर के तहत Galaxy Buds Live सिर्फ 999 रुपये में ऑफर कर रही है। सैमसंग नए गैलेक्सी स्मार्टफोन को एक्सचेंज ऑफर के तहत लेने पर 2,500 रुपये सैमसंग अपग्रेड और 3000 रुपये कैशबैक ऑफर भी दे रही है।

