Samsung Galaxy A51 vs Xiaomi Redmi K20 Pro: जानें, कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy A51 vs Xiaomi Redmi K20 Pro: हैंडसेट निर्माता कंपनी सैमसंग ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपने गैलेक्सी ए51 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। अहम खासियतों की बात करें तो Samsung ब्रांड के इस स्मार्टफोन में चार रियर कैमरे, सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। मार्केट में Galaxy A51 की सीधी भिड़ंत शाओमी के Redmi K20 Pro स्मार्टफोन से होगी।

Samsung Galaxy A51 Price in India vs Redmi K20 Pro Price in India: सैमसंग गैलेक्सी ए51 के 6 जीबी रैम और 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये तय की गई है। Galaxy A51 Sale ई-कॉमर्स साइट Amazon और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है।

सैमसंग Galaxy A51 के तीन कलर वेरिएंट हैं, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक प्रिज़्म क्रश। भारत में रेडमी के20 प्रो के 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है। 8 जीबी रैम/256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है।

Samsung Galaxy A51 Amazon Offers: पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 8,950 रुपये तक की छूट, बिना ब्याज वाली ईएमआई, एचएसबीसी कैशबैक कार्ड पर 5 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा 990 रुपये में वन-टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट की भी सुविधा है।



Samsung Galaxy A51 Offers: जानें अमेजन ऑफर के बारे में (फोटो- अमेजन डॉट इन) Samsung Galaxy A51 Offers: जानें अमेजन ऑफर के बारे में (फोटो- अमेजन डॉट इन)

Samsung Galaxy A51 Specification vs Redmi K20 Pro Features, सबसे पहले बात डिस्प्ले की। गैलेक्सी ए51 में 6.51 इंच फुल-एचडी+ (1080×2400 पिक्सल) सुपर एमोलेड इनफिनिटी-ओ डिस्प्ले है, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। दूसरी तरफ, रेडमी के20 प्रो में 6.39 इंच एमोलेड फुल-एचडी+ (1080×2340 पिक्सल) डिस्प्ले है, आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है।

अब बात रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज की। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए सैमसंग गैलेक्सी ए51 में एक्सीनॉस 9611 ऑक्टा-कोर चिपसेट के साथ 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज है। वहीं, दूसरी तरफ, रेडमी के20 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज है।

Samsung Galaxy A51 Camera vs Redmi K20 Pro Camera: बैक पैनल में चार रियर कैमरे हैं, 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.0। 12MP सेकेंडरी अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.0 और 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 5MP डेप्थ कैमरा सेंसर मिलेगा। सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा सेंसर है, अपर्चर एफ/2.2 है।

रेडमी के20 प्रो के पिछले हिस्से में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल Sony IMX586 प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/1.75 है। साथ में वाइड-एंगल लेंस के साथ 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का पॉप-अप सेल्फी कैमरा दिया गया है।

अब बात बैटरी क्षमता की। Samsung में 4,000 mAh की बैटरी है जो 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। Xiaomi ब्रांड के इस फोन में भी 4,000 एमएएच की बैटरी मिलेगी जो 27 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

अब बात कनेक्टिविटी की। Galaxy A51 में वाई-फाई, 4जी वीओएलटीई, ब्लूटूथ, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है। रेडमी के20 प्रो में 4जी वीओएलटीई, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल है।

अब बात डाइमेंशन की। सैमसंग गैलेक्सी ए51 की लंबाई-चौड़ाई 158.5×73.6×7.9 मिलीमीटर और वज़न 172 ग्राम है। रेडमी के20 प्रो की लंबाई-चौड़ाई 156.7 ×74.3×8.8 मिलीमीटर और वज़न 191 ग्राम है।

