How much is Samsung A22: सैमसंग ने अपने दो फोन लॉन्च किए हैं, जिनके नाम Samsung Galaxy A22 5G और Samsung Galaxy A22 4G हैं। दोनों के नाम एक से हैं लेकिन इनमें अंतर सिर्फ 4जी और 5जी तक ही सीमित नहीं है बल्कि इनके स्पेसिफिकेशन भी काफी अलग हैं। आइये जानते हैं उनके बारे में

Samsung Galaxy A22 5G के स्पेसिफिकेसन

सैमसंग के इस स्मार्टफोन में 6.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो फुलएचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 60Hz है। यह फोन वी शेप के नॉच डिजाइन के साथ आता है, जिसमें फ्रंट कैमरा दिया जाता है, जो 8 मेगापिक्सल का है। इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 चिपसेट दिया है। इसमें 5000 एमएएच की बैटरी भी है।

Samsung Galaxy A22 5G का कैमरा

सैमसंग गैलेक्सी ए22 5जी में बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जबकि 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। साथ ही इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है।

Samsung Galaxy A22 4G specifications

सैमसंग गैलेक्सी ए22 4जी स्मार्टफोन में 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसमें अंग्रेजी के शब्द यू आकार का नॉच डिजाइन दिया है, जिसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। इस में मीडियाटेक हेलियो G80 चिपसेट दिया है। साथ ही इसमें 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

Samsung Galaxy A22 4G का कैमरा सेटअप

सैमसंग गैलेक्सी ए22 4जी के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें बैक पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, जबकि चौथा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, जो एक डेप्थ सेंसर है। इसमें 5000 एमएएच की बटरी है।

सैमसंग के ये दोनों स्मार्टफोन अभी यूरोप में लॉन्च हुए हैं और गैलेक्सी ए22 5जी की कीमत EUR 229 (लगभग 20,252 रुपये) है, जिसमें 4जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। जबकि इसमें 6जीबी और 8 जीबी रैम वाले वेरियंट भी हैं। हालांकि अभी 4जी वेरियंट की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है।