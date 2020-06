Samsung Galaxy A21s आज होगा भारत में लॉन्च, मिलेंगी ये खूबियां

Samsung Galaxy A21s launch date in india, upcoming smartphones in india: हैंडसेट निर्माता कंपनी Samsung आज भारत में अपने गैलेक्सी ए21एस (upcoming smartphones in india) को लॉन्च करने वाली है। याद करा दें कि पिछले महीने इस फोन से यूके में पर्दा उठाया गया था।

अहम खासियतों की बात करें तो इस 5000 mAh battery mobile में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। पिछले महीने यूके में इस फोन से पहली बार पर्दा उठाया गया था तो ऐसे में फोन के स्पेसिफिकेशन की पहले से जानकारी है। आइए आपको भारत में Samsung A21s के आधिकारिक लॉन्च से पहले इस फोन की खासियतों के बारे में जानकारी देते हैं।

Samsung Galaxy A21s specifications

सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले: सैमसंग गैलेक्सी ए21एस में 6.5 इंच एचडी+ (720X1600 पिक्सल) इनफिनिटी ओ डिस्प्ले है, आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Samsung ब्रांड का यह लेटेस्ट फोन Android 10 पर आधारित वन यूआई पर काम करता है।

Samsung Galaxy A21s processor, रैम और स्टोरेज: स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए 2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है।

बैटरी क्षमता: सैमसंग गैलेक्सी ए21एस की बैटरी क्षमता की बात करें तो 5,000 mAh की बैटरी फोन में जान फूंकने का काम करती है, यह 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

कनेक्टिविटी: फोन में 4जी वीओएलटीई, डुअल-सिम, वाई-फाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, यूएसबी टाइप-सी, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, ए-जीपीएस, ग्लोनॉस शामिल है। सिक्योरिटी के लिए बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है।

Samsung Galaxy A21s Camera

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में चार रियर कैमरे दिए गए हैं। इसमें 48MP प्राइमरी कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.0 है। साथ में 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है। 2MP डेप्थ कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 और 2MP मैक्रो कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.4 है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा सेंसर, अपर्चर एफ/2.2 है।

Samsung Galaxy A21s price in India

सैमसंग गैलेक्सी ए21एस की कीमत की तो फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। कीमत और उपलब्धता के बारे में तो लॉन्च इवेंट के दौरान ही पर्दा उठाया जाएगा।

