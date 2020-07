non chinese smartphones in india, best smartphones under 20000: आप भी अगर खुद के लिए नॉन-चाइनीज स्मार्टफोन को खरीदना है चाहते हैं और आपका बजट अगर 20 हजार रुपये से कम हैं तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है। हम आज आपको 15000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच मिलने वाले Samsung ब्रांड के स्मार्टफोन्स के विषय में जानकारी देंगे। नीचे बताए गए सभी Samsung Mobile Price की बात करें तो कीमतें सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार हैं।

Samsung Galaxy M21 Price in India

ग्राहकों के लिए गैलेक्सी एम21 के दो कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, मिडनाइट ब्लू और रेवन ब्लैक। Samsung M21 के 4 जीबी रैम/ 64 जीबी मॉडल की कीमत 14,499 रुपये है। वहीं, 6 जीबी रैम/128 जीबी मॉडल की कीमत 16499 रुपये है।

Galaxy M21 Specifications की बात करें तो फोन में जान फूंकने के लिए 6000 mAh की दमदार बैटरी और 20MP सेल्फी कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके अलावा फोन में 6.4 इंच फुल-एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले है। फोन के अन्य बेस्ट फीचर्स जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं।

Samsung Galaxy A21s Price in India

Samsung Smartphone के तीन कलर वेरिएंट उतारे गए हैं, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। Samsung A21s के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17499 रुपये है। वहीं, इस फोन के 4 जीबी रैम/64 जीबी वेरिएंट की कीमत 16499 रुपये है।

Galaxy A21s Specifications की बात करें तो फोन में 6.5 इंच एचडी+ डिस्प्ले और एक्सीनॉस 850 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर को जगह मिली है। फोन में आपको 48MP कैमरा भी मिलेगा, फोन के अन्य बेस्ट फीचर्स जानने के इच्छुक हैं तो यहां क्लिक कर फोन के सभी फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Samsung Galaxy M31 Price in India

फोन के दो कलर वेरिएंट हैं, ब्लू और ब्लैक। Samsung M31 के 6 जीबी रैम/64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,499 रुपये तो वहीं, 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18499 रुपये है।

इस फोन का एक तीसरा ऑप्शन भी है जो 8 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज से लैस है लेकिन ये बजट आपके 20 हजार रुपये से थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसके लिए आपको 499 रुपये अधिक खर्च करने होंगे क्योंकि इस मॉडल की कीमत 20,499 रुपये है।

Galaxy M31 Specifications के बारे में बात करें तो फोन में 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 6000 mAh की दमदार बैटरी और 64MP कैमरा सेंसर मिलेगा। फोन के अन्य स्पेसिफिकेशन जानने के इच्छुक हैं तो यहां क्लिक कर फोन के सभी फीचर्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य विकल्प

Samsung Galaxy A31 Price in India

फोन के तीन कलर वेरिएंट हैं, प्रिज़्म क्रश ब्लू, प्रिज़्म क्रश ब्लैक और प्रिज़्म क्रश व्हाइट। Samsung A31 के 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये है।

Galaxy A31 Specifications के बारे में बात करें तो फोन में जान फूंकने के लिए 5000 एमएएच की बैटरी और फोन के बैक पैनल पर 48MP कैमरा सेंसर दिया गया है। यदि आप सैमसंग गैलेक्सी ए31 की अन्य खासियतें जानने के इच्छुक हैं तो यहां क्लिक कर आप फोन के सभी बेस्ट फीचर्स के बारे में जान सकते हैं।

