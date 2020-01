Samsung Galaxy A20s Price Cut: अगर आप भी सैमसंग गैलेक्सी ए20एस को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। जी हां, Samsung ब्रांड के इस स्मार्टफोन की कीमत में कटौती कर दी गई है। याद करा दें कि पिछले साल भारत में Galaxy A20s को 11,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था। लेकिन अब सैमसंग गैलेक्सी ए20एस के 3 जीबी रैम वेरिएंट की कीमत में 1,000 रुपये की कटौती की गई है।

Samsung Galaxy A20s Price in India: सैमसंग गैलेक्सी ए20एस के 3 जीबी रैम/ 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में 1,000 रुपये की कटौती के बाद इस मॉडल को 10,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। वहीं, Galaxy A20s के 4 जीबी रैम वेरिएंट की कीमत में कटौती नहीं की गई है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि Samsung ब्रांड के इस हैंडसेट के तीन कलर वेरिएंट बेचे जाते हैं, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू।

मुंबई के नामी रिटेलर महेश टेलीकॉम ने ट्वीट कर सैमसंग गैलेक्सी ए20एस की कीमत में कटौती की जानकारी दी है। इसका मतलब Galaxy A20s नई कीमत के साथ ऑफलाइन स्टोर्स में मिलेगा। गौर करने वाली बात यह है कि Flipkart और Amazon दोनों ही ई-कॉमर्स साइट पर दोनों ही वेरिएंट लॉन्च हुए कीमत के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है।

#SamsungA20s 32GB now available for Rs.10999/- pic.twitter.com/x4BD3JkHbO

— Mahesh Telecom (@MAHESHTELECOM) January 14, 2020