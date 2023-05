सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया 50MP कैमरे वाला सस्ता Samsung Galaxy A14 स्मार्टफोन, जानें दाम व फीचर्स

Samsung Galaxy A14 launched: सैमसंग गैलेक्सी ए14 स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है।

सैमसंग गैलेक्सी ए14 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च

Samsung Galaxy A14 launched: सैमसंग ने भारत में अपनी A-Series का नया स्मार्टफोन सोमवार (22 मई 2023) को लॉन्च कर दिया। Samsung Galaxy A14 स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। गैलेक्सी ए14 स्मार्टफोन में 6.6 इंच एचडी+ LCD स्क्रीन, 8 जीबी तक रैम सपोर्ट और 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा दिया गया है। हम आपको बता रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी ए14 की कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सबकुछ… Samsung Galaxy A14 4G Specifications सैमसंग गैलेक्सी ए14 5जी स्मार्टफोन में 6.6 इंच फुलएचडी+ (2408×1080 पिक्सल) इनफिनिटी-V LCD स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ है और यह 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। Samsung Galaxy A14 4G में एक्सीनॉस 850 ऑक्टा-कोर 8nm प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए Mali-G52 दिया गया है। हैंडसेट में 4 जीबी रैम ऑप्शन मिलता है। फोन में 64 जीबी व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। हैंडसेट में रैम को 4GB तक वर्चुअली बढ़ाने का विकल्प मिलता है। Galaxy A14 5G स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OneUI 5.0 दिया गया है। हैंडसेट ड्यूल सिम सपोर्ट करता है। डिवाइस में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। फोन में अपर्चर एफ/2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल सेकंडरी सेंसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अपर्चर एफ/2.0 के साथ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। Also Read 10000 रुपये से कम में बड़ी बैटरी वाले ब्रैंडेड स्मार्टफोन, देखें टॉप-5 ऑप्शन Samsung Galaxy A14 4G में सिक्यॉरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। हैंडसेट में 3.5 एमएम ऑडियो जैक दिया गया है। फोन का डाइमेंशन 167.7 x 78.0 x 9.1mm और वज़न 201 ग्राम है। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज में सामान्य इस्तेमाल के साथ बैटरी 2 दिन तक चल जाएगी। कनेक्टिविटी के लिएफोन में ड्यूल 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11 एसी, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। Also Read Realme Narzo N53: सबसे स्लिम रियलमी फोन की आज स्पेशल सेल, मिल रही बंपर छूट Samsung Galaxy A14 4G Price सैमसंग गैलेक्सी ए14 स्मार्टफोन को लाइट ग्रीन, ब्लैक और सिल्वर कलर में खरीदा जा सकता है। हैंडसेट के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 13,999 रुपये है जबकि 4 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 14,999 रुपये में लिया जा सकता है। यह फोन सैमसंग के एक्सक्लूसिव और पार्टनर स्टोर, Samsung.com और दूसरे ऑनलाइन प्लैटफॉर्म से खरीदा जा सकता है। लॉन्च ऑफर के तहत स्मार्टफोन लेने पर SBI बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए लेने पर 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा।

