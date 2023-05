डब्बा TV को बोलें बाय! नए Crystal 4K iSmart टीवी के साथ 9000 का कैमरा फ्री दे रही सैमसंग

Samsung 2023 Crystal 4K iSmart UHD TV Series: सैमसंग के नए स्मार्ट टीवी को 43 इंच व 65 इंच स्क्रीन साइज़ में लॉन्च किया गया है।

सैमसंग के नए स्मार्ट टीवी को 33,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है।

Samsung 2023 Crystal 4K iSmart UHD TV series launched: सैमसंग ने भारत में अपनी Crystal 4K iSmart UHD TV Series के नए टीवी लॉन्च कर दिए हैं। नए सैमसंग क्रिस्टल 4K TV को बिल्ट-इन IoT Hub के साथ लॉन्च किया गया है जो Calm Onboarding, वीडियो कॉलिंग जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है। Calm Onboarding फीचर के साथ यूजर्स आसान कंट्रोल के लिए ना केवल सैमसंग, बल्कि थर्ड-पार्टी अप्लायंसेज और IoT डिवाइसेज को सिंक कर सकते हैं। Samsung 2023 Crystal 4K iSmart UHD TV series Price in India सैमसंग ये टीवी बिक्री के लिए ऐमजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट और सैमसंग के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर Samsung Shop पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। नए 43 इंच टीवी की कीमत 33,990 रुपये है। जबकि 65 इंच टीवी को 71,990 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। लिमिटेड पीरियड ऑफर के तहत सैमसंग टीवी खरीदने वाले ग्राहकों को 8,900 रुपये वाला SlimFit कैमरा फ्री ऑफर कर रही है। सैमसंग के ये नए टीवी ऐमजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट और Samsung Shop पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। Samsung 2023 Crystal 4K iSmart UHD TV series Features नए सैमसंग स्मार्ट टीवी (Samsung Smart TV) में कई एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। Crystal 4K iSmart UHD TV स्लिमफिट कैम के साथ वीडियो कॉलिंग फीचर सपोर्ट करते हैं। SlimFit Cam के साथ यूजर्स टीवी स्क्रीन पर वीडियो कॉलिंग या वेब कॉन्फ्रेन्स कर सकते हैं। कैमरे को आसानी से टीवी से कनेक्ट किया जा सकता है। Also Read वनप्लस को झटका, लॉन्च से पहले लीक हो गए OnePlus Nord 3 5G के स्पेसिफिकेशन्स और तस्वीरें Crystal 4K iSmart UHD TV के नए मॉडल को Tizen OS के साथ लॉन्च किया गया है। इन टीवी में Samsung TV Plus का एक्सेस भी मिलता है। बता दें कि यह कंपनी की पहली एड-सपोर्टे टीवी और वीडियो-ऑन-डिमांड सर्विस है। भारत में यह सर्विस 100 चैनल ऑफर करती है। Also Read Realme ने लॉन्च किया 50MP कैमरे वाला सबसे स्लिम स्मार्टफोन Narzo N53, दाम 10000 रुपये से कम गेमर्स के लिए सैमसंग के इन स्मार्ट टीवी में Auto Game Mode और Motion Xcelerator फीचर्स दिए गए हैं। इन फीचर्स के साथ टीवी में फास्ट फ्रेम ट्रांजिशन और लो लैटेंसी मिलती है। इस टीवी में मल्टीपल मोड जैसे Smart Work, Gaming और Smart Watching जैसे फीचर्स दिए गए हैं जिससे यूजर्स को टीवी में Connected Living एक्सपीरियंस मिलेगा। क्रिस्टल 4K UHD TV में Q-Symphony, OTS Lite और एडेप्टिव सांड टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे शानदार साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा इन टीवी में स्मार्ट फीचर्स, मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन और पॉप्युलर स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे सपोर्ट भी दिए गए हैं।

पढें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram