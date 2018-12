iPhone की बैटरी से हैं परेशान? Apple ने दिया बेहद सस्ते में बदलवाने का ऑफर

स्मार्टफोन में बैट्री जल्द खत्म होने की समस्या आम है। लेकिन ज्यादा कीमत के चलते ज्यादातर लोग बैट्री बदलवाने से कतराते हैं। लेकिन अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो कंपनी ने इस समस्या को दूर करने का शानदार मौका दिया है। इसके लिए आईफोन को ध्यान में रखकर कीमत लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी की तरफ से पेश किए ऑफर में केवल 2 हजार रुपए की कीमत में बैट्री बदलवाई जा सकती है। कंपनी ने बैट्री बदलवाने के लिए तारीख भी तय की है। 31 दिसंबर तक आईफोन की बैट्री बदलवाई जा सकती है।

कंपनी ने बैट्री बदलवाने वाले मॉडल तय कर दिए है। कंपनी का यह ऑफर iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, और iPhone X मॉडल पर लागू होगा।

कंपनी के बैट्री बदलवाने का ऑफर 31 दिसंबर तक रहेगा। इस तारीख के बाद इन मॉडल्स की बैट्री पुरानी कीमत में ही खरीदनी पड़ेगी। इस शानदार मौके के खत्म होते ही iPhone 6 या उससे ऊपर के मॉडल की बैट्री करीब 3,500 रुपए के करीब पड़ेगी। लेकिन यह कीमत iPhone X की बैट्री पर लागू नहीं होगी। iPhone X की बैट्री $69 में खरीदनी होगी। वहीं कंपनी की तरफ से साफ किया गया है कि आईफोन के लेटेस्ट मॉडल iPhone XS, XS Max and XR की बैट्री ऑफर के तहत नहीं बदली जाएगी।

एप्पल के लाए इस ऑफर के तहत कंपनी के किसी भी स्टोर या ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के यहां से बैट्री बदलवाई जा सकती है। साथ ही बैट्री को एप्पल रिपेयर सेंटर पर भेजकर भी बदलवाया जा सकता है। बैट्री बदलने के लिए कंपनी 5 कार्य दिवस का समय लेगी।

बता दें कि, बीते काफी समय से आईफोन के स्मार्टफोन अपंजीकृत होने का खतरा मंडरा रहा था। अमेरिकी कंपनी एप्पल और ट्राई के बीच लंबे समय से डीएनडी (DND) ऐप को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है। जुलाई में दूरसंचार कंपनियों को ट्राई ने निर्देश भी दिया था कि जो कंपनियां डीएनडी को फोन में चलाने की अनुमति नहीं देती वह स्मार्टफोन अपंजीकृत कर दिए जाएं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App