Reliance Jio’s All in One Plans Price, Validity and Features in Hindi: मुकेश अंबानी की Reliance Jio ने सोमवार (21 अक्टूबर, 2019) को नए ‘All in One’ प्लांस का ऐलान किया। ये नए पैक्स पहले से किफायती हैं। इन प्लांस में ग्राहकों को रोजाना दो जीबी डेटा मिलेगा। वे इसके साथ ही 1000 मिनट्स तक मुफ्त में IUC कॉलिंग कर सकेंगे। IUC कॉलिंग से मतलब है कि ग्राहक अब जियो से दूसरे नेटवर्क पर 1000 मिनट तक निःशुल्क बात कर पाएंगे, जबकि जियो से जियो नेटवर्क पर कॉलिंग पहले से ही मुफ्त है।

कितने प्रकार के जियो लाया है प्लान?: Jio के All in One प्लांस तीन तरह के हैं। 222 रुपए, 333 रुपए और 444 रुपए। इन तीनों की वैलिडिटी अलग-अलग है। 222 वाले प्लान एक महीने तक वैलिड रहेगा। वहीं, 333 रुपए और 444 रुपए वाले प्लांस की वैधता क्रमश: दो और तीन माह है। इन सभी प्लांस में उपभोक्ताओं को प्रतिदिन दो जीबी डेटा मिलेगा। यही नहीं, 1000 मिनट IUC कॉलिंग भी मिलेगी।

सरल तरीके से समझें तो एक माह वैधता वाले 222 रुपए के प्लान में 1000 मिनट्स तक की IUC कॉलिंग 1 महीने में यूज की जा सकेगी। 333 रुपए और 444 रुपए वाले प्लांस में यही 1000 मिनट IUC कॉलिंग दो महीने और तीन महीने में ग्राहक इस्तेमाल कर सकेंगे।

…तो ये है स्पेशलः Jio का सबसे अधिक बिकने वाला प्लान है 399 रू का है। इस पैक में 1.5 जीबी डेटा रोज मिलता है, जबकि यह 3 माह तक वैध रहता है। अगर ग्राहक तीन माह वाला प्लान लेना चाहता है तब वह 444 रुपए का प्लान भी ले सकता है। इस प्लान में 1.5 जीबी की जगह 2जीबी डेटा प्रतिदिन मिलता है। यानी ग्राहक को अतिरिक्त 45 रुपए में 42 जीबी डेटा ज्यादा मिलेगा।

मतलब लगभग एक रुपए प्रति जीबी की दर से। कंपनी के मुताबिक, यह टेलीकॉम इंडस्ट्री में डेटा की सबसे कम कीमतें हैं। जियो इसके साथ ही ग्राहकों को 1000 मिनट की IUC कॉलिंग भी फ्री दे रही है। अगर IUC कॉलिंग को अलग से खरीदा जाता तो यह ग्राहक को 80 रुपए में पड़ता।

