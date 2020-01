Jio Wi-Fi Calling Service: Airtel Wi-Fi Calling सर्विस से मुकाबले के लिए हाल ही में जियो ने अपनी वाई-फाई कॉलिंग सर्विस को लॉन्च किया है। Xiaomi, Samsung, Vivo, Apple, Motorola, Google, Tecno, Coolpad, Infinix, itel, Lava, mobiistar ब्रांड के कुछ स्मार्टफोन्स जियो वाई-फाई कॉलिंग को सपोर्ट करते हैं।

अगर आपके भी जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या है वाई-फाई कॉलिंग तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस सर्विस की मदद से वाई-फाई नेटवर्क के जरिए वॉयस कॉल का लाभ उठाया जा सकता है। आज हम आपको उन स्मार्टफोन्स के बारे में जानकारी मुहैया कराएंगे जिनमें आपको Jio Wi-Fi Calling सपोर्ट मिलेगा।

Jio Wi-Fi Calling Compatible Smartphones: आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 150 से ज्यादा स्मार्टफोन्स जियो वाई-फाई कॉलिंग सर्विस को सपोर्ट करते हैं, इनमें कुछ एंड्रॉयड और Apple iPhone शामिल हैं। सबसे पहले बात Xiaomi Smartphones की। Poco F1, Redmi K20, Redmi K20 स्मार्टफोन्स जियो वाई-फाई कॉलिंग सपोर्ट के साथ आते हैं।



Reliance Jio Wi-Fi Calling के बारे में जानें (फोटो-Jio.com) Reliance Jio Wi-Fi Calling के बारे में जानें (फोटो-Jio.com)

ऐप्पल डिवाइस की बात करें तो iPhone 11, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 6s, iPhone 6s plus, iPhone 7 plus, iPhone 8 plus, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max। गूगल स्मार्टफोन्स की बात करें तो Pixel 3, Pixel 3A, Pixel 3A XL इस सर्विस को सपोर्ट करते हैं।

Infinix Hot 7 Pro (X625D), Infinix Smart 3 Plus (X627), Hot 6 Pro (X608), Infinix S4 (X626)। कूलपैड स्मार्टफोन्स की बात करें तो CoolPlay 6, Mega 5, Mega 5C। आईटेल स्माटफोन की बात करें तो इसमें itel S42 का नाम शामिल है। लावा स्मार्टफोन्स की बात करें तो Lava Z61, Z92, Z60s, Z81 शामिल है।

मोबीस्टार स्मार्टफोन्स की बात करें तो Mobiistar C1, mobiistar c1 shine, mobiistar c2, mobiistar enjoy more x1 selfie, mobiistar x1 notch शामिल है। मोटोरोला ब्रांड का Moto G6 भी इस लिस्ट में शामिल है। टेक्नो स्मार्टफोन्स की बात करें तो इस लिस्ट में Camon i4 (CB7), Camon iSky3 (KB3), Camon iTwin फोन इस सेवा को सपोर्ट करते हैं।

Samsung स्मार्टफोन्स की बात करें तो इस लिस्ट में Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy M30 समेत कई अन्य फोन शामिल हैं, हमने आपकी सुविधा के लिए सैमसंग हैंडसेट की लिस्ट को साझा किया है।

