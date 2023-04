Jio, Airtel, Vi के करोड़ों ग्राहक ध्यान दें! इन सस्ते रिचार्ज में मिल रहा 3GB डेटा हर दिन, अनलिमिटेड कॉल, IPL के लिए बेस्ट

Jio, Airtel, Vi Plan for IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का आगाज हो चुका है। 31 मार्च 2023 से शुरू हुए India Premiere League (IPL) क्रिकेट के दीवानों के लिए एक फेस्ट की तरह है। आईपीएल के दौरान आमतौर पर लोग अपने फोन, लैपटॉप और दूसरी स्ट्रीमिंग डिवाइस पर वाई-फाई या मोबाइल डेटा से कॉन्टेन्ट स्ट्रीम करते हैं। ऐसे में अफॉर्डेबल डेटा प्लान की जरूरत बढ़ जाती है। Reliance Jio, Airtel और वोडाफोन आइडिया (Vi) मोबाइल ग्राहक एक दिन से लेकर एक साल तक के प्रीपेड प्लान ले सकते हैं। JioCinema पर 4K क्वॉलिटी में IPL की स्ट्रीमिंग फ्री होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि एक पूरे आईपीएल मैच को देखने के लिए एक दिन में कम से कम 3 जीबी डेटा की जरूरत पड़ेगी। आज हम आपको बता रहे हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के उन प्रीपेड प्ालन के बारे में जिनमें डेली 3 जीबी डेटा ऑफर किया जाता है। Reliance Jio 3GB Prepaid Plans देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनियों में से एक रिलायंस जियो के पास 14 दिन की वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान है। जियो के पास 219 रुपये वाला एक प्लान है जिसमें 3 जीबी डेटा ऑफर किया जाता है। टेलिकॉम कंपनी इस प्लान में 2 जीबी अतिरिक्त डेटा भी ग्राहकों को मिलता है। यानी ग्राहक 219 रुपये में कुल 44 जीबी डेटा इस प्लान में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल की भी सुविधा है। कुल 100 एसएमएस भी हर दिन इस प्लान में ऑफर किए जाते हैं। Also Read रेडमी, रियलमी और सैमसंग के सस्ते स्मार्टफोन में कौन बेस्ट? जानें किसे खरीदने है फायदे का सौदा जियो के पास 399 रुपये वाला प्लान है जो 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। यूजर्स को इस प्लान में 3 जीबी हाई-स्पीड डेटा हर दिन ऑफर किया जाता है। इस प्लान में 6 जीबी अतिरिक्त डेटा भी मिलता है। जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा है। ग्राहक हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी इस प्लान में भेज सकते हैं। इसके अलावा, यूजर्स को जियो सिनेमा और जियोटीवी का सब्सक्रिप्शन भी इस रिचार्ज पैक के साथ ऑफर करते हैं। Also Read टीवी बाजार में धमाल मचाने आए 55 और 65 इंच बड़ी स्क्रीन वाले दो नए Acer Smart TV, जबरदस्त है डिस्प्ले क्वॉलिटी जियो के पास 999 रुपये वाला प्लान भी है और इसमें 3 जीबी डेली डेटा मिलता है। इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिन है। इस पैक में 40 जीबी अतिरिक्त डेटा मिलता है। ग्राहकों को इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा मिलती है। इस प्लान में 100 एसएमएस हर दिन ऑफर किए जाते हैं। जियो के 3 जीबी डेली डेटा वाले इन प्रीपेड प्लान में 5जी नेटवर्क पर ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है। जियो क्लाउड और जियो सिक्यॉरिटी जैसे बेनिफिट भी इन प्लान में मिलते हैं। Vi 3GB Prepaid Plans Vi के पास 3 जीबी डेटा हर दिन ऑफर करने वाले दो प्लान मौजूद हैं। टेलिकॉम कंपनी का सबसे अफॉर्डेबल 3 जीबी डेली डेटा वाले प्लान की कीमत 359 रुपये है। इस प्लान में 3 जीबी डेटा हर दिन ऑफर किया जाता है। इस पैक में 2 जीबी डेटा डिलाइट का ऑप्शन भी मिलता है जो यूजर के डेली डेटा के खत्म होने के बाद ऐक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा ग्राहक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच अनलिमिटेड डेटा का फायदा इस Vi प्लान में ले सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के इस प्लान में डेटा रोलओवर, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 एसएमएस हर दिन मिलते हैं। इस पैक में Vi Movies & TV का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। Vi के एक और 3GB डेली डेटा वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 56 दिन है। इस प्लान की कीमत 699 रुपये और इसमें सारे फायदे 356 रुपये वाले ही मिलते हैं। लेकिन इसकी वैलिडिटी ज्यादा है। अगर आप ज्यादा डेटा चाहते हैं तो Vi के 409 रुपये वाले रिचार्ज प्लान को ले सकते हैं। 28 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में 3.5 जीबी डेली डेटा ऑफर किया जाता है। यह प्लान भी Data Delight स्कीम के तहत 2 जीबी अतिरिक्त डेटा ऑफर तकता है। 475 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में 28 दिन के लिए 4 जीबी डेली डेटा मिलता है। 409 रुपये और 475 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में सारे फायदे 359 रुपये वाले ही मिलते हैं। यह प्लान डेटा रोलओवर, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 एसएमएस हर दिन ऑफर करता है। Airtel 3GB Prepaid Plans एयरटेल के पास 3 जीबी डेली डेटा वाले केवल दो प्लान हैं। 499 रुपये वाले एयरटेल प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है और इसमें 3 जीबी डेटा हर दिन मिलता है। हालांकि, जियो और Vi की तरह इस प्लान में कोई अतिरिक्त डेटा ऑफर नहीं किया जाता है। एयरटेल इस प्लान में 3 महीने के लिए Disney+ Hotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है। इसके साथ ही Airtel Xtreme ऐप में एक चैनल चुनने का मौका भी ग्राहकों को मिलता है। इसके अलावा एयरटेल के इस प्लान में अनलिमिटेड 5जी डेटा, Apollo 24×7 Circle सब्सक्रिप्शन, Fastag पर 100 रुपये कैशबैक, फ्री हैलो ट्यून्स जैसी सुविधाएं मिलती है। बता दें कि एयरटेल के इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 एसएमएस हर दिन ऑफर किए जाते हैं। 3 जीबी डेली डेटा वाले एयरटेल के एक और रिचार्ज की कीमत 699 रुपये है। यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी ऑफर करता है। इस प्लान में सारे फायदे 499 रुपये वाले ही मिलते हैं। हालांकि, इस प्लान में यूजर्स को Disney+ Hotstar Mobile की जगह 56 दिनों के लिए Amazon Prime मेंबरशिप फ्री मिलती है। https://www.jansatta.com/blank.html

