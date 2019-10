रिलायंस जियो ने 9 अक्टूबर को ग्राहकों को चौंकाने वाली घोषणा की। जियो ने ऐलान किया कि वह अपने ग्राहकों से इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज (आईयूसी) चार्ज लेगा। अब दूसरे नेटवर्क पर आउटगोइंग के लिए प्रति मिनट 6 पैसे वसुला जाएगा। अतिरिक्त चार्ज देने से बचने के लिए जियो ग्राहकों को एडिशनल आईयूसी टॉपअप रिचार्ज करवाना होगा। नई व्यवस्था 10 अक्टूबर 2019 से लागू होगी। कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी। इसी कड़ी में कंपनी ने ग्राहकों के लिए थोड़ी राहत भरी जानकारी दी है।

दरअसल, दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अतिरिक्त चार्ज उन लोगों को नहीं देने होगा जिन्होंने ने 9 अक्टूबर या उससे पहले रिचार्ज कराया है। जबतक उनके आखिरी रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाती है तबतक उन्हें इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज नहीं देना होगा। 9 तारीख के बाद खत्म होने वाले रिचार्ज के बाद के ग्राहकों को इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज देना होगा।गौरतलब है कि रिलायंस जियो ने 9 अक्टूबर को इस भी की घोषणा की थी कि जियो के अलावा अन्य किसी नेटवर्क पर बात के दौरान आईयूसी चार्ज देना होगा। यह पहली बार ऐसा है जब जियो यूजर्स को किसी अन्य नंबर पर कॉल के लिए पैसे चुकाने पड़ रहे हैं।

