Best Prepaid Plans Under 500: Jio और Vodafone प्लान्स के बारे में जानें

Reliance Jio vs Vodafone, Best Prepaid Plans Under 500: टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा डेटा और अन्य सुविधाएं देने का प्रयास करती हैं। यदि आप खुद के लिए 500 रुपये से कम में बेस्ट प्रीपेड प्लान तलाश रहे हैं तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है।

हम आज आपको 500 रुपये से कम में मिलने वाले रिलायंस जियो (Jio Plans) और वोडाफोन (Vodafone Plans) के कुछ बेस्ट प्लान्स के बारे में जानकारी देंगे।

गौर करने वाली बात यह है की नीचे बताए गए सभी Jio Recharge Plans के साथ यूजर को अन्य बेनिफिट्स के तौर पर जियो ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है।

वहीं, दूसरी तरफ, सभी Vodafone Recharge Plans के साथ अन्य बेनिफिट्स के तौर पर यूजर को 499 रुपये की कीमत वाला Vodafone PLAY और 999 रुपये की कीमत वाला Zee 5 का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है।

Jio 249 Plan vs Vodafone 249 Plan

इस जियो प्लान के साथ यूजर को 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्रतिदिन 2 जीबी डेटा दिया जाता है, इस प्लान में कुल 56GB डेटा मिलता है। जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा के साथ हर रोज 100 एसएमएस मिलते हैं। इसके अलावा अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए एफयूपी लिमिट के साथ 1000 मिनट्स दिए जाते हैं।

दूसरी तरफ, 249 रुपये वाले वोडाफोन प्लान के साथ यूजर को 28 दिनों की वैधता के साथ हर दिन प्रतिदिन 1.5GB डेटा मिलता है लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफर के तहत अभी इस प्लान के साथ 5GB एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है।

इसका मतलब इस प्लान में यूजर को कुल 47GB डेटा मिलेगा। प्रतिदिन 100 एसएमएस और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है।

Jio 444 Plan vs Vodafone 449 Plan

इस Jio Prepaid Plan के साथ भी हर दिन 2 जीबी डेटा मिलता है लेकिन इस प्लान की वैलिडिटी 56 दिनों की है, यह प्लान कुल 112GB डेटा प्रदान करता है। इसके अलावा जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ हर रोज 100 एसएमएस मिलते हैं।

दूसरी तरफ, 449 रुपये वाले वोडाफोन प्लान की वैधता 56 दिनों की है। इस प्लान के साथ हर दिन 4GB डेटा मिलेगा, पहला यह प्लान केवल प्रतिदिन 2 जीबी डेटा देता है लेकिन फिलहाल लिमिटेड पीरियड ऑफर के तहत प्रतिदिन 2 जीबी एक्सट्रा डेटा दिया जा रहा है।

इसका मतलब यह प्लान कुल 224GB डेटा के साथ आ रहा है। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 एसएमएस भी दिए जाते हैं।

Jio 399 Plan vs Vodafone 399 Plan

399 रुपये वाले रिलायंस जियो प्लान के साथ हर दिन 1.5GB डेटा, प्रतिदिन 100 एसएमएस, जियो नंबर पर अनलिमिटेड कॉल, अन्य नेटवर्क पर एफयूपी लिमिट के साथ 2000 मिनट्स मिलेंगे। इस प्लान की वैधता 56 दिनों की है। इस प्लान में कुल 84GB डेटा मिलेगा।

दूसरी तरफ, 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ इस प्लान में हर दिन 1.5GB डेटा के साथ ऐप/वेब एक्सक्लूसिव ऑफर के तहत 5GB एक्सट्रा डेटा भी दिया जा रहा है।

इसका मतलब यह हुआ की इस प्लान में यूजर को कुल 89GB डेटा मिलेगा। प्रतिदिन 100 एसएमएस और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है।

Jio 199 Plan vs Vodafone 199 Plan

जियो के हर दिन 1.5 जीबी डेटा वाले इस प्लान में अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 मिनट्स, हर दिन 100 एसएमएस और जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है, इसका मतलब यह प्लान कुल 42GB डेटा के साथ आता है।

दूसरी तरफ, 199 रुपये वाले वोडाफोन प्लान के साथ यूजर को हर रोज 1GB डेटा मिलता है। साथ ही किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 एसएमएस मिलते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिनों की है, इसका मतलब यह प्लान कुल 24GB डेटा के साथ आता है।

Jio 149 Plan vs Vodafone 149 Plan

149 रुपये वाले इस जियो प्लान में प्रतिदिन 1GB डेटा मिलता है, लेकिन इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिनों की है। यह प्लान कुल 24GB डेटा प्रदान करता है।

किसी भी नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 300 मिनट्स और जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। साथ ही यूजर को इस प्लान में हर रोज 100 एसएमएस भी मिलते हैं।

दूसरी तरफ, वोडाफोन के 149 रुपये वाले प्लान में 2GB डेटा मिलता है लेकिन अभी ऐप/वेब एक्सक्लूसिव ऑफर के तहत 1GB एक्सट्रा डेटा ऑफर किया जा रहा है।

इसका मतलब यह प्लान यूजर को कुल 3GB डेटा प्रदान करेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। इस प्लान के साथ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 एसएमएस दिए जाते हैं।

