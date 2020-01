Jio vs Airtel vs Vodafone: जियो बनाम एयरटेल बनाम वोडाफोन प्रीपेड प्लान

Reliance Jio vs Airtel vs Vodafone Recharge Plans: रिलांयस जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने दिसंबर में अपने प्रीपेड प्लान महंगे किए हैं। अगर आप एक ऐसा प्रीपेड प्लान ढूंढ रहे हैं जिसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है तो हमारी यह खास खासतौर से आप लोगों के लिए है। Jio Recharge Plans हो या फिर Airtel या फिर Vodafone इनमें से किसी भी कंपनी का 28 दिनों की वैधता वाला प्लान आपको 149 रुपये से कम में शायद ही उपलब्ध हो। आज हम जियो (Jio New Plans), एयरटेल और वोडाफोन के 149 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के साथ मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे।

149 Reliance Jio Recharge Plan: रिलायंस जियो के 149 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के साथ हर दिन 1GB डेटा, जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल, अन्य नेटवर्क पर कॉल के लिए एफयूपी लिमिट के साथ 300 मिनट्स, हर रोज 100 एसएमएस, जियो ऐप्स ( Jio Data Plans) का भी एक्सेस मिलता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लान की वैलिडिटी केवल 24 दिनों की है। इसका मतलब जियो के इस प्लान के साथ कुल 24GB डेटा मिलेगा।



149 Airtel Recharge Plan: एयरटेल के पास भी 149 रुपये वाला प्लान (Airtel Plans) मौजूद है। इस प्लान के साथ कुल 2GB डेटा, किसी भी नेटवर्क पर ट्रूली अनलिमिटेड कॉल और 300 एसएमएस दिए जाते हैं। इस एयरटेल प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। इस प्लान के साथ मिलने वाले अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो यूज़र को विंक म्यूजिक (Wynk Music) और एयरटेल एक्सट्रीम (Airtel Xstream) ऐप का भी एक्सेस मिलता है।

149 Vodafone Recharge Plan: वोडाफोन के 149 रुपये वाले प्लान (Vodafone New Plans) के साथ कुल 2 जीबी डेटा, 300 एसएमएस, एयरटेल की तरह वोडाफोन के इस प्लान के साथ भी किसी भी नेटवर्क पर ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है। अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो यूज़र को वोडाफोन प्ले (Vodafone Play) और ज़ी5 (Zee 5) का एक्सेस मिलता है।



