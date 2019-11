Jio Stops Offering its Jio Fiber Preview Offer to New Users: टेलीकॉम इंडस्ट्री में दबदाब बनाने वाली रिलायंस जियो ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में भी अपनी छाप छोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। इस साल अगस्त में कंपनी जियो फाइबर को लॉन्च किया था। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी अपने नए ग्राहकों को ‘प्रीव्यू ऑफर’ दे रही थी लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के मौजूदा ग्राहक इस ऑफर का फायदा उठा सकेंगे। कंपनी ने तय किया है कि जियो फाइबर सर्विस के साथ जुड़ने वाले नए ग्राहकों को ‘प्रीव्यू ऑफर’ नहीं दिया जाएगा।

बता दें कि कंपनी ने जब प्रीव्यू ऑफर को शुरू किया था तो 4,500 और 2,500 रुपए की रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट तय किया था। कंपनी इसे ‘फ्री ऑफ कॉस्ट’ दे रही थी ताकि नए यूजर्स को जोड़ा जा सके। कंपनी ने लॉन्च के दौरान कहा था कि वह उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने जियो फाइबर प्रीव्यू प्लान को चुना है उन्हें कुछ समय बाद पेड प्लान्स में माइग्रेट करेगी।

जियो फाइबर ग्राहकों को कंपनी मौजूदा समय में 6 पैकेज के तहत प्लान्स ऑफर कर रही है। इसमें 699 रुपए से लेकर 4,499 रुपए तक के प्लान्स मौजूद हैं। इसके अलावा कंपनी ग्राहकों को तीन महीने से एक साल तक का लॉन्ग टर्म प्लान्स भी ऑफर कर रही है। कंपनी के नए प्लैटिनम और टाइटेनियम प्लान्स में ग्राहकों को वीआर प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस, फर्स्ट डे-फर्स्ट शो मूवीज सर्विस और स्पेशल स्पोर्ट्स कंटेट का एक्सेस भी दिया जा रहा है।

बता दें कि कंपनी ने न्यूनतम 100 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड दे रही है। वहीं महंगे प्लान्स लेने वाले ग्राहकों को एक जीबीपीएस तक की स्पीड दी जा रही है। ‘जियो फॉरएवर’ सालाना प्लान लेने पर सेट-अप बॉक्स के साथ एक HD/4K LED टीवी और 4K सेट टॉप बॉक्स फ्री दिया जा रहा है। वहीं कुछ ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ सेट टॉप बॉक्स मुफ्त दिया जाता है।

