Reliance Jio Phone Plans: अगर आप जियो फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि रिलायंस जियो ने अपने जियो फोन यूजर्स के लिए दो नए प्लान्स उतारे हैं। इन प्लान्स की कीमत 49 रुपये और 69 रुपये है। आइए अब आपको Jio Phone के नए प्लान्स के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

Reliance Jio Phone 49 Plan Details

रिलायंस जियो अपने जियो फोन यूजर्स के लिए पहले 49 रुपये वाले प्लान को करती थी लेकिन बाद में इस प्लान को हटा लिया गया था। अब एक बार फिर यह प्लान लौटा है लेकिन इस बार कम वैलिडिटी के साथ।

49 रुपये वाले जियो फोन प्लान के साथ यूजर को जियो टू जियो वॉयस कॉलिंग, अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 250 मिनट्स, 2GB 4जी डेटा और 25 एसएमएस दिए जाएंगे। इस प्लान की वैलिडिटी की बात करें तो यह प्लान 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ आ रहा है।

Reliance Jio Phone 69 Plan Details

अब बात 69 रुपये वाले जियो फोन प्लान की। इस प्लान के साथ यूजर को जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग, अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 250 मिनट्स, 25 एसएमएस के साथ 7GB डेटा दिया जाता है।

इस प्लान की भी वैलिडिटी 49 रुपये वाले प्लान की तरह 14 दिनों की है। अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो जियो के अन्य प्लान्स की तरह ये नए प्लान्स भी जियो ऐप्स के फ्री एक्सेस के साथ आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही जियो फोन प्लान्स रिलायंस जियो की आधिकारिक वेबसाइट जियो डॉट कॉम पर रीचार्ज के लिए उपलब्ध हैं।

Jio All in one Plans में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिलायंस जियो के पास जियो फोन यूजर्स के लिए पहले से जियो ऑल इन वन प्लान्स में चार प्लान उपलब्ध हैं जिनकी कीमत 75 रुपये, 125 रुपये, 155 रुपये और 185 रुपये है।

Jio Phone 75 Plan: जियो फोन के 100 रुपये से कम के इस प्लान की बात करें तो इस प्लान के साथ यूजर को 3GB डेटा, जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग, अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लि 500 मिनट्स, 50 एसएमएस, इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है।

