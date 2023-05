3 महीने तक रिचार्ज की छुट्टी! Reliance Jio के नए प्लान में हर महीने 3300GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल

Jio Fiber Plan Launched: जियो फाइबर के 1197 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 3 महीना है।

जियो फाइबर का नया प्लान लॉन्च

Jio Fiber Plan launhced: Reliance Jio ने अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस JioFiber के ग्राहकों के लिए एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है। जियो फाइबर के नए ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत 1,197 रुपये है। जियो फाइबर ग्राहकों के लिए कंपनी के पास पहले से कई सारे प्लान मौजूद हैं। इन ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत 399 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। नए जियो फाइबर प्लान (JioFiber Plan) की कीमत 1200 रुपये से कम है। यह प्लान 3 महीने की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध कराया गया है और यूजर्स इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा का फायदा ले सकते हैं। जानें जियो फाइबर के नए रिचार्ज प्लान के बारे में सबकुछ… 1197 रुपये वाला जियोफाइबर ब्रॉडबैंड प्लान (Rs 1197 JioFiber broadband plan) नए 1197 रुपये वाले जियो फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान की वैलिडिटी 90 दिन है। इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा ऑफर किया जाता है। कंपनी हर महीने 3.3TB (3300GB) डेटा ऑफर करती है। एक महीने से पहले अगर आप इस डेटा लिमिट को खत्म कर लेते हैं तो इंटरनेट स्पीड घट जाएगी। बता दें कि जियो इस प्लान में 30Mbps की डाउनलोड और अपलोड स्पीड ऑफर करती है। बता दें कि जियो के इस प्लान में कोई OTT एक्सेस नहीं मिलता है। अगर आप जियोफाइबर यूजर हैं और 1197 रुपये वाले लेटेस्ट प्लान को रिचार्ज कराना चाहते हैं MyJio ऐप या Jio.com पर जाकर अपने जियो फाइबर अकाउंट को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। जानें तरीका.. Also Read पार्टी करने और फिटनेस के हैं शौकीन? भारत में लॉन्च हुए सस्ते पार्टी स्पीकर्स और स्मार्टवॉच, जानें दाम व फीचर्स सबसे पहले MyJio ऐप में जाएं

अपने रजिस्टर्ड जियो फाइबर मोबाइल नंबर या Service ID को एंटर करें और फिर OTP के साथ लॉगइन करें

इसके बाद Menu Option बॉक्स में जाकर Fiber पर क्लिक करें

1197 रुपये वाला प्लान चुनने के बाद Recharge/Repeat पर क्लिक करें

इसके बाद आप पेमेंट गेटवे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां आप Google Pay UPI, Phone Pay UPI, Paytm, WhatsApp समेत दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।

अब पेमेंट मोड चुनें और फिर Pay now पर क्लिक करें

इसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन मैसे मिलेगा। साथ ही एक इनवॉइस आपके फोन नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा।

