Jio Bharat V2 Launched: रिलायंस जियो का नया धमाका, मात्र 999 रुपये में लॉन्च किया 4G फोन, जानें डिटेल

Jio Bharat V2 Launched: ‘2G Mukt Bharat’ के तहत रिलायंस जियो ने नए 4जी फोन को मात्र 999 रुपये में लॉन्च किया है।

रिलायंस जियो ने लॉन्च किया 999 रुपये में जियो 4जी फोन

Jio Bharat V2 Phone Launched: रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने देश में सस्ता 4G फोन ‘जियो भारत V2’ को लॉन्च कर दिया है। ‘Jio Bharat V2’ को 999 रुपये के बेहद किफायती दाम पर देश में उपलब्ध कराया गया है। मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी की नजर भारत में करीब 25 करोड़ 2G ग्राहकों पर है। ये ग्राहक अभी एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन-आइडिया (Vodafone Idea) जैसी कंपनियों से जुड़े हैं। जियो केवल 4जी और 5जी नेटवर्क ही ऑपरेट करता है। रिलायंस जियो का दावा है कि ‘जियो भारत V2’ के दम पर कंपनी 10 करोड़ से अधिक ग्राहक जोड़ लेगी। जियो का कहना है कि बाजार में इंटरनेट सुविधा देने वाले जितने भी फोन उपलब्ध हैं, उनमें ‘जियो भारत V2’ का दाम सबसे कम है। 999 रु के दाम पर उपलब्ध ‘जियो भारत V2’ का मासिक रिचार्ज प्लान भी सबसे सस्ता है। कंपनी का कहना है कि जियो भारत वी2 ग्राहकों को 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के लिए 123 रु चुकाने होंगे। जबकि अन्य ऑपरेटर्स के वॉयस कॉल और 2जीबी वाले मासिक प्लान्स की शुरुआत ही 179 रु से होती है। इसके अलावा ‘जियो भारत V2’ के ग्राहकों को कंपनी 14 जीबी 4जी डेटा देगी यानी 0.5 जीबी प्रति दिन, यह प्रतिद्वंदियों के 2जीबी डेटा से 7 गुना अधिक है। ‘जियो भारत V2’ पर वार्षिक प्लान भी है जिसके लिए ग्राहक को 1234 रु चुकाने होंगे। 25 करोड़ 2G ग्राहकों को 4G पर लाने का लक्ष्य रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी सार्वजनिक मंचों से 2G मुक्त भारत की वकालत करते रहे हैं। कंपनी ने 25 करोड़ 2जी ग्राहकों को 4जी में लाने के लिए ‘जियो भारत’ प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दूसरी कंपनियां भी 4जी फोन बनाने के लिए कर सकेंगी। कॉर्बन ने इसका इस्तेमाल शुरु भी कर दिया है। विशेषज्ञ उम्मीद जता रहे हैं कि 2G फीचर फोन की जगह जल्द ही 4G भारत सीरीज के मोबाइल ले लेंगे। गौर करने वाली बात है कि 2जी ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनी ने 2018 में जियोफोन लॉन्च किया था। JioPhone आज 13 करोड़ से अधिक ग्राहकों की पसंद बना हुआ है। ‘जियो भारत V2’ से भी कंपनी को यही उम्मीदें हैं। कंपनी ने 7 जुलाई से ‘जियो भारत V2’ का बीटा ट्रायल शुरु करने की घोषणा की है। कंपनी का इरादा ‘जियो भारत V2’ को 6500 तहसीलों पर ले जाने का है। Jio Bharat V2 Features देश में निर्मित और मात्र 71 ग्राम वजनी ‘जियो भारत V2’ 4जी पर काम करता है। इसमें एचडी वॉयस कॉलिंग, एफएम रेडियो, 128 जीबी का एसडी मेमोरी कार्ड सपोर्ट जैसे फीचर हैं। मोबाइल में 4.5सेंमी. की टीएफटी स्क्रीन, 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा, 1000 mAh की बैटरी, 3.5 mm का हेडफोन जैक, पावरफुल लाउडस्पीकर और टार्च मिलती है। ‘जियो भारत V2’ मोबाइल के ग्राहकों को जियोसिनेमा के सब्सक्रिप्शन के साथ जियो-सावन के 8 करोड़ गानों का एक्सेस भी मिलेगा। ग्राहक जियो-पे के जरिए यूपीआई पर लेनदेन भी कर सकेंगे। भारत की कोई भी प्रमुख भाषा बोलने वाला ग्राहक ‘जियो भारत V2’ में आपकी भाषा में काम कर सकेगा। यह मोबाइल 22 भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है।

