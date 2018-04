सिम लगाते ही चार्ज हो जाएगा फोन! नई तकनीक या अप्रैल फूल बना रहा रिलायंस Jio?

रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा ही लुभावना ऑफर लेकर आ रहा है। लोग फोन चार्जिंग की समस्या से परेशान रहते हैं। सफर में बैट्री डिस्चार्ज होने की वजह से आप अचानक से सबसे कट जाते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान लेकर जियो आ रहा है। जियो एक ऐसा सिम लेकर आ रहा है, जिसे स्मार्टफोन में डालिए और आपका फोन चार्ज होना शुरू। ना तो फोन को किसी इलेक्ट्रिक प्वाइंट से कनेक्ट करने की जरूरत होती है, और ना ही पावर बैंक की। इस प्रोडक्ट को जियो जूस का नाम दिया गया है। हालांकि सावधान रहिए, हो सकता है कंपनी आपको अप्रैल फूल बना रही हो।

रिलायंस जियो ने अपने आधिकारिक ट्वीट अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में रिलायंस ने पूरी प्रक्रिया को समझाया है। इस वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। किसी का कहना है कि यह कोई पावर सेविंग एप हो सकती है, तो किसी का कहना है कि ये कोई नई तकनीक है, तो किसी का कहना है कि ये निश्चित तौर पर अप्रैल फूल बनाने की कोशिश ही है।

Time to say goodbye to chargers and heavy power banks. Introducing #JioJuice. #WithLoveFromJio pic.twitter.com/1YaT5OC5DF

— Reliance Jio (@reliancejio) March 31, 2018