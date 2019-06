Jio ‘Sixer Pack’, Watch ICC Cricket World Cup 2019 Matches for Free via HOTSTAR: क्रिकेट के महाकुंभ यानी कि आईसीसी विश्व कप के दौरान रिलायंस जियो क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास तोहफा लाई है। दरअसल, टेलीकॉम कंपनी ने ग्राहकों को इस बार टूर्नामेंट के सभी मुकाबले मोबाइल फोन पर लाइव देखने का मौका उपलब्ध कराया है। कंपनी के बयान के मुताबिक, जियो से जुड़े सभी ग्राहक जियो टीवी ऐप या फिर हॉटस्टार ऐप पर निःशुल्क विश्व कप मैचों का लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि जियो यूजर्स को इस ऑफर से लगभग 365 रुपए की बचत हो सकेगी, क्योंकि बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ये लाभ नहीं दे रहे हैं।

ऐसा इसलिए, क्योंकि जियो ने हॉटस्टार के साथ साझेदारी की है। जियो टीवी ऐप या हॉटस्टार ऐप पर मुफ्त में क्रिकेट विश्व कप के मैच देखे जा सकेंगे। इस सुविधा का लाभ पाने के लिए ग्राहक स्मार्टफोन में जियो सिम होना जरूरी है। जानकारी के अनुसार, कंपनी के इस ऑफर का फायदा करोड़ों ग्राहकों को होगा। कंपनी ने इसके अलावा विश्व कप 2019 को लेकर एक खास पैक भी लॉन्च किया है, जो कि 251 रुपए का है। इस पैक के जरिए फोन का मौजूदा डेटा पैक खत्म होने पर भी मैच का लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकेगा। 51 दिनों की वैलिडिटी वाले इस पैक में कुल 102 जीबी डेटा दिया जाएगा।

World Cup 2019, Live & Free on @hotstartweets for all Jio users. #WithLoveFromJio #CWC19 #Cricket #CricketWorldCup #WorldCup pic.twitter.com/5YE9Y2iqqD

— Reliance Jio (@reliancejio) June 4, 2019