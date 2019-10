Reliance Jio’s New All in One Plans: मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने शुक्रवार (25 अक्टूबर, 2919) को अपने ग्राहकों के लिए ऑल-इन-वन प्लांस की घोषणा की है। दरअसल, IUC पर घमासान के बीच जियो ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भी ऑल-इन-वन प्लांस कुछ दिन पहले ही लॉन्च किए थे। ऑल-इन-वन प्लांस में डेटा के साथ रिलायंस जियो ने IUC कॉलिंग को भी बंडल किया है। जियोफोन उपभोक्ताओं के लिए नए ऑल-इन-वन प्लांस में भी सभी सेवाओं को एक साथ बंडल किया गया है।

जियोफोन के नए प्लांस के तहत अनलिमिटिड वॉयस और डेटा के लिए कंपनी ने एक 75 रुपए वाला प्लान पेश किया है। दावा किया जा रहा है कि अनलिमिटिड वॉयस कॉलिंग और अनलिमिडेट डेटा के लिए यह देश का सबसे किफायती टैरिफ प्लान है। 75 रुपए वाले इस पैक में 500 मिनट IUC कॉलिंग के साथ तीन जीबी डेटा मिलेगा। जियो से जियो की कॉलिंग पहले की तरह ही फ्री रहेगी।

साथ ही जियोफोन ग्राहकों के लिए खासतौर पर बने तीन और ऑल-इन-वन प्लांस भी पेश किए गए हैं। जिनकी कीमत 125 रुपए, 155 रुपए और 185 रुपए है। सभी प्लांस में जियो से जियो कॉलिंग तो फ्री रहेगी ही, साथ ही 500 मिनट IUC कॉलिंग भी मिलेगी। सभी प्लांस की अवधि एक महीने (28 दिन) की है। इन प्लांस की खासियत यह है कि मात्र 30 रू अतिरिक्त दे कर ग्राहक अपना डेटा डबल कर सकते हैं।

125 रुपए के पैक में 14जीबी डेटा मिलता है। पर अगर ग्राहक 30 रुपए अतिरिक्त दे कर 155 रुपए का प्लान लेता है तो डेटा डबल होकर 28जीबी हो जाता है। 155 रुपए के प्लान में 30 रुपए और जोड़ने पर 185 रुपए का प्लान ग्राहक ले सकता है जिसमें उसका डेटा फिर से डबल होकर 56जीबी हो जाएगा।

जियो छोड़कर दूसरी कंपनियां अपने खुद के नेटवर्क पर कॉलिंग करने के पैसे भी ग्राहक से वसूलती हैं। बाकी कंपनी के नेटवर्क पर कॉलिंग के पैसे तो ग्राहक चुकाता ही है। उसे दोनों सूरतों में पैसा चुकाना पड़ता है। जबकि रिलायंस जियो ने जियो से जियो की कॉलिंग फ्री दे रखी है। इसके लिए ग्राहक को कोई रकम नही चुकानी होगी।

जियो फोन के लिए पेश किए गए यह ऑल-इन-वन प्लांस प्रतिद्वंदी कंपनियों से 25 गुना तक ज्यादा डेटा उपलब्ध कराते हैं। कंपनी ने घोषणा की है कि जियोफोन के सभी मौजूदा प्लांस भी जारी रहेंगे।

