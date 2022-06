Reliance Jio के पास ढेर सारे प्रीपेड प्लान हैं जो ऑल-इन-वन फायदे के साथ आते हैं। इन प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल, डेटा और एसएमएस मिलते हैं। जियो ने टेलिकॉम इंडस्ट्री में बहुत कम समय में अपनी साख कायम की है और कंपनी ने देश में किफायती रिचार्ज प्लान पेश किए। कंपनी लगातार देशभर के दूर-दराज के इलाकों में नेटवर्क पहुंचा रही है ताकि सभी नागरिक डिजिटली कनेक्ट हो सकें। जियो ने अपने प्रीपेड प्लान को कई कैटिगिरी जैसे Best Selling, Trending, Best Value में बांटा है। आज हम आपको बताएंगे रिलायंस जियो के Best Selling प्रीपेड प्लान के बारे में। जियो के बेस्ट सेलिंग प्रीपेड प्लान की कीमत 299 रुपये है।

299 रुपये वाले जियो प्रीपेड प्लान

299 रुपये वाले जियो प्रीपेड प्लान बेस्ट सेलिंग कैटिगिरी में आता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। ग्राहकों को इस पैक में हर दिन 2 जीबी डेटा ऑफर किया जाता है। यानी कंपनी कुल 56 जीबी डेटा प्लान में ऑफर करती है। हर दिन मिलने वाले डेटा के खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है।

इसके अलावा रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉल भी ऑफर करती है। यानी ग्राहक देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड एसटीडी, लोकल व रोमिंग कॉल का फायदा उठा सकते हैं। प्लान में ग्राहकों को हर दिन 100 एसएमएस की सुविधा का भी फायदा मिलता है। रिलायंस जियो के इस पैक में जियोटीवी, जियोसिनेमा और जियोक्लाउड जैसे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है।

इसके अलावा रिलायंस जियो के पास 719 रुपये वाला प्रीपेड प्लान भी मौजूद है। इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है। इसमें हर दिन 2 जीबी डेटा मिलता है। यानी ग्राहक कुल 168जीबी डेटा का फायदा उठा सकते हैं। हर दिन मिलने वाले हाई-स्पीड डेटा के खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल की भी सुविधा है। ग्राहक हर दिन 100 एसएमएस का फायदा भी इस प्लान में ले सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को जियो टीवी, जियोसिनेमा, जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान में मिलता है।