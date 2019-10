6 paise/minute पर उड़ा मजाक तो Reliance Jio ने किया Airtel पर पलटवार, Vodafone भी टि्वटर वॉर में कूदा

Reliance Jio ने सितंबर 2016 में अपनी लॉन्चिंग के साथ ही अपने यूजर्स को फ्री कॉलिंग का तोहफा दिया था। 4G Volte नेटवर्क तकनीक से लैस जियो को इस फ्री कॉलिंग के ऑफर का फायदा भी मिला और बड़ी तेजी से रिलायंस जियो का सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ा। हालांकि बीते दिनों जियो ने अपने यूजर्स से एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया यूजर्स के नंबर पर कॉल करने पर 6 पैसे प्रति मिनट की दर से IUC(Interconnect Uses Charge) चार्ज वसूलने का ऐलान किया है। इसे लेकर वोडाफोन-आइडिया, एयरटेल और जियो तीनों सोशल मीडिया पर भीड़ गए और एक दूसरे को ट्रोल करने लगे।

Reliance Jio द्वारा फ्री कॉलिंग को लेकर लिए गए यू टर्न पर चुटकी लेते हुए एयरटेल ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया शेयर की। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए एयरटेल ने लिखा “कुछ के लिए, असीमित का मतलब कुछ और होता है। हमारे लिए, असीमित वॉयस कॉल का हमेशा सही मायने में असीमित वॉयस कॉल ही है। अब एयरटेल पर जाएं।”

For some, unlimited means something else. For us, unlimited voice calls have always meant truly unlimited voice calls. Switch to Airtel now. https://t.co/Xd7kpsF8ky #AbTohSahiChuno pic.twitter.com/eiiKGzmqs9

Relax, there will be no charges on Vodafone calls to other networks. So keep enjoying what we promised you – truly free calls on Vodafone unlimited plans.

Spread the news and share this link with friends and family who wish to join Vodafone: https://t.co/qAlV1Sgvhr pic.twitter.com/fuMGdPq1ml

— Vodafone (@VodafoneIN) October 10, 2019